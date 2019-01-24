В Коми грузоперевозчиков начнут штрафовать за перевес

Автоматическая система весового контроля на подъезде к крупнейшим городам республики с 25 января будет переведена с тестового на рабочий режим. Таким образом, с пятницы владельцев грузовиков, допустивших превышающую нормативы нагрузку, начнут штрафовать. В региональном управлении Госавтоинспекции отметили, что преимуществами новой системы являются возможность контроля габаритов и веса всех проезжающих автомобилей и регистрация их параметров без необходимости снижения скорости. Сейчас автодороги Коми оснащены 6 автоматизированными постами, которые расположены на подъездах к Сыктывкару, Усинску, Ухте и в Сысольском районе.



Основной целью запуска системы весового контроля в рамках госпрограммы обеспечения большей сохранности автодорог является повышение безопасности движения и снижение нагрузки на дорожное полотно. Датчики автоматически определяют массу и размер грузовика, его тип, а также осевые нагрузки. Система также собирает данные о скорости, направлении движения и наличии разрешения на перевозку тяжелых или негабаритных грузов. В случае несоответствия законодательству материалы для подготовки постановления о правонарушении собираются автоматически.