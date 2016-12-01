"МедиаЛаб". Путь к успеху

>> Бизнес >> 11.02.2017

На сегодняшний день «МедиаЛаб» является наиболее востребованной лабораторией в Башкортостане. Анализы, выполненные в данной лаборатории, практически единственные в республике, которые соответствуют всем требованиям по качеству. Уже семь лет «МедиаЛаб» помогает жителям Башкортостана заботиться о своем здоровье. Самый большой вклад в это сделал Поляков Олег Владимирович.

Именно он был создателем данной сети, вложил немалые материальные ресурсы, закупил в Европе качественное оборудование и разработал концепцию развития данной компании. В то время не хватало центров для проведения качественных анализов. Открытие данного центра носило еще и социальный характер. С большим вниманием подбирались и кадры, которые должны были оказать профессиональное обслуживание на новом оборудовании. Именно сочетание качественного оборудования и высококвалифицированного персонала смогло привести компанию к лидирующей позиции на рынке медицинских услуг и удержатся на этой высокой планке на протяжении многих лет.

Анализы – это один из важнейших составляющих в постановке правильного диагноза и последующего лечения пациента. Но в государственных учреждениях сдать анализы не всегда удобно, и результат приходится долго ждать. В связи с этим, жители Башкортостана обращаются в лаборатории «МедиаЛаб», а его персонал помогает поставить врачам более точный диагноз.

Многие медицинские центры региона, такие как Здоровье+, Према, Кардио-Неврологический центр, Медикор, ДуплексМед и др., направляют своих пациентов для сдачи анализов именно в «МедиаЛаб», так как уверены в качестве проводимых там анализов. Сегодня данная лаборатория выполняет не только стандартные анализы, но проводит молекулярно-генетические и иммунологические исследования. В «Медиалаб» помогут вам сдать анализы на аллергены, выявить различные патологии внутренних органов, вовремя заметить предрасположенность к развитию раковых заболеваний, диабету и другое.

Кадры – залог успеха. С таким тезисом подходит Олег Владимирович к своему персоналу. В компании выстроена система постоянного повышения квалификации работников, которые посещают не только соответствующие курсы, но и международные конференции, и тренинги. Также «МедиаЛаб имеет высокие показатели при прохождении проверки в Федеральной системе оценки качества проведения лабораторных исследований.

Немалую роль в результатах исследований имеет и быстрая доставка биоматериала. И это в «МедиаЛаб» на высшем уровне. Четко работает механизм доставки и обработки биоматериала, в итоге получается точный результат в кратчайшее время.

Сеть лабораторий для своих клиентов разработала систему скидок, которые достигают 10%, для чего своим клиентам «МедиаЛаб» выдает накопительные дисконтные карты, что позволяет снизить стоимость оказываемых услуг.

Сегодня лаборатория «МедиаЛаб» - ведущий поставщик услуг на рынке лабораторных исследований в Башкортостане, открыты филиалы в ближайших регионах. Также «МедиаЛаб» планирует занять первое место в оказании данных услуг на всем Урале.





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