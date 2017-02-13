700 предпринимателей Вологды в 2016 г. стали банкротами

Вологодская область >> Бизнес >> 13.02.2017

700 предпринимателей Вологды в 2016 г. стали банкротами. Об этот сообщил Е. Хвостов, представитель арбитражного суда, на ежегодной конференции судей.

Хвостов пояснил, что регион входит в топ-10 с наибольшим числом банкротов физических и юридических лиц. В 2016 г. в арбитражный суд поступали заявление о своей несостоятельности от лица предпринимателей, а не от их кредиторов. 130 вологжан были признаны банкротами, а их имущество реализовано. При этом заявители освобождались от остатков долгов.

Подобные дела не являются административными или гражданскими. Процедура признания банкротом сложная и затратная и занимает около года, а иногда и больше. Если по делу видно, что имели место злоупотребления, оно требует более тщательного анализа и проверок. Чаще объявляют себя банкротами лица, связанные с учредительной деятельностью, поручители кредитов, выданных юрлицам.

Юристы считают, что новый закон, который позволяет гражданам объявлять себя банкротами, дал толчок к злоупотреблениям со стороны всех участников процедуры. Много жалоб поступает на арбитражных управляющих, а 95% из них нет юридического образования, потому что по закону "О банкротстве" это не требуется. Он устанавливает, что управляющий может быть администратором, способными в любой момент воспользоваться помощью юристов-профессионалов. Он не может даже дать грамотную консультацию должнику по определенным вопросам. Ему выгодно замалчивать какие-то детали процесса, чтобы заработать на этом побольше и выжать из клиента максимум.


Желающие воспользоваться процедурой банкротства должны обращаться к профессиональным юристам и не пытаться сэкономить на разовых консультациях, потому что в итоге это может привести к еще большим тратам.






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