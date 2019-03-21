Базу отдыха "Лукоморье" под Архангельском выставили на продажу за 150 млн руб.

"Лукоморье" находится в 20 минутах от города в направлении Талажского шоссе. Это самый дорогой объект коммерческой недвижимости в городе, но, видимо, и он не приносит доходов. 150 млн руб. – это огромная сумма за здание, больше которой стоит только кооперативный техникум на ул. Врорнина, который по причине дороговизны и размера никто не может купить с 2017 г.





В стоимость объекта входят 7 га земли, 2 и 3-этажные коттеджи, 2-этажные бани, бассейн, гостевые дома, ресторан и пейнтбольный клуб, беседки для пикников с мангалами. Комплекс построек выполнен в русском стиле, т. е. из бревна ручной обработки.



Возведение деревянных загородных домов в Поморье считается популярным. Прошлым летом аналитики фиксировали рост количества подобных объектов на 33%. Это объясняется желанием людей быть ближе к природе, жить в экологически чистой среде если не постоянно, но хотя бы летом.





Самый дорогостоящий деревянный дом в стилистике русской усадьбы расположен в Трепузово – 33 млн руб. Это личная база отдыха.