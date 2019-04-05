С начала года 8 безработных НАО получили денежную помощь на открытие своего дела
Единовременную финансовую помощь в рамках оказания госуслуги по содействию самозанятости безработных граждан, оказали в НАО 8 гражданам. Оператором этой услуги стал Центр занятости населения.
Размер единовременной выплаты увеличился с 105,8 до 172,8 тыс. руб., и в 2019 г. ее получили 8 человек, среди которых 2 сельских жителя из Каратайки и Хонгурея.
Среди бизнес-проектов был проект открытия станции техобслуживания по малярно-кузовному ремонту машин, проект по закупке, монтажу и ремонту фильтров для воды. В скором времени в регионе появится производство кирпича и гибкого камня, термопанелей для отделки зданий, прокат электроинструмента и стройоборудования. Один безработный с помощью центра занятости открыл фирму по оказанию юридических услуг. Также комиссия одобрила бизнес-план открытия в Нарьян-Маре заведения общепита с русской кухней.
Получить единовременную помощь может любой житель округа со статусом безработного. Для этого нужно пройти тестирование на наличие предпринимательских качеств, составить бизнес-план, который рассмотрит специальная комиссия.
В прошлом году финансовую помощь получили 17 жителей НАО на 1,8 млн руб.
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