Предпринимателям НАО компенсируют 60% затрат на оборудование

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 16.05.2019

В НАО объявлен конкурс субсидий для МСБ на возмещение затрат на покупку оборудования в целях развития, модернизации или организации производства.

Это внеочередной конкурс, заявки на который принимает Департамент финансов и экономики округа до 17 июня. Максимум, на что могут рассчитывать заявители, - 1 млн руб.

Этот вид материальной поддержки позволит частично компенсировать расходы на покупку техники, но доставку и монтаж субсидия не покрывает.

Соискателю нужно не быть должником по налогам. Договор на покупку оборудования должен быть заключен не больше года назад, оплата за него проведена, оборудование получено. Минимальная стоимость должна быть от 20 тыс. руб.

Итог предыдущего конкурса был подведен в апреле. Один победитель из п. Красное получил субсидию на приобретение оборудования для пекарни,  второй – на курсы иностранных языков. Совокупная сумма господдержки составила 200 тыс. руб.

Следующий конкурс  запланирован на октябрь. На это направление окружная казна выделит 5 млн руб. В 2018 г. поддержкой воспользовались 17 человек, получив 5,4 млн руб.





Рекомендуем по теме:

В Ненецком округе объявлен конкурс грантов для социально ориентированных НКО

Молодежь НАО получит гранты за свои таланты

12 млн руб. выделено на возмещение затрат по доставке продуктов в отдаленные поселения НАО

Ненецкие пекари получили с начала года 39 млн субсидий

Фонд развития промышленности собираются открыть в Вологде

Работа по включению лесопромышленного кластера Коми в федеральный реестр завершена


НАО присоединился к акции "100 баллов до победы"

В Ненецкий аграрно-экономическом техникуме проходят курсы повышения квалификации педагогов

Правительство Карелии поможет возродить "Карелавтотранс"

Жители Вологодчины смогут поступать в вузы без ЕГЭ

В Сыктывкаре строят онкодиспансер

Череповецкие студенты станут участниками "Фабрики разработок ЧГУ"

Карельские и норвежские музыканты дали благотворительный концерт в Петрозаводске
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета