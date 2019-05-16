Предпринимателям НАО компенсируют 60% затрат на оборудование

В НАО объявлен конкурс субсидий для МСБ на возмещение затрат на покупку оборудования в целях развития, модернизации или организации производства.



Это внеочередной конкурс, заявки на который принимает Департамент финансов и экономики округа до 17 июня. Максимум, на что могут рассчитывать заявители, - 1 млн руб.



Этот вид материальной поддержки позволит частично компенсировать расходы на покупку техники, но доставку и монтаж субсидия не покрывает.



Соискателю нужно не быть должником по налогам. Договор на покупку оборудования должен быть заключен не больше года назад, оплата за него проведена, оборудование получено. Минимальная стоимость должна быть от 20 тыс. руб.



Итог предыдущего конкурса был подведен в апреле. Один победитель из п. Красное получил субсидию на приобретение оборудования для пекарни, второй – на курсы иностранных языков. Совокупная сумма господдержки составила 200 тыс. руб.



Следующий конкурс запланирован на октябрь. На это направление окружная казна выделит 5 млн руб. В 2018 г. поддержкой воспользовались 17 человек, получив 5,4 млн руб.