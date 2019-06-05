Ставки на теннис. На примере “Ролан Гаррос”
К завершению близится очередной розыгрыш “Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат Франции традиционно начинает серию турниров “Большого Шлема”, идущих один за другим. Фактически первым в году является Australian Open, но пик сезона настает именно на грунтовых кортах “Ролан Гарроса”. В этой статье мы расскажем об особенностях ставок на теннис, отталкиваясь от текущего розыгрыша турнира.
Ставки на победителя
Долгосрочные пари на теннис в линии букмекера появляются за неделю или несколько дней до первых матчей. Аналитики бк просчитывают фаворитов и аутсайдеров турнира. Среди мужчин главным претендентом на победу на “Ролан Гаррос” в 2019 году был Рафаэль Надаль. Ничего удивительного, ведь испанец 11 раз за свою карьеру побеждал во Франции и по праву считается “королем грунта”. Предыдущие успехи спортсмена, любимый вид корта и турнир - прекрасный повод загрузить круглую сумму на победу фаворита. При этом стоит внимательно присмотреться к главным конкурентам, имеющим чуть меньше шансов на победу по мнению букмекеров. Вторую строчку в табели спортивных аналитиков на текущий турнир занимал титулованный Новак Джокович. Серб довольно уверенно играл в этом году, разгромил Надаля в финале Australian Open, но перед самым турниром потерпел сокрушительное поражение от испанца в финале римского Мастерса. С мужчинами всё просто - достаточно сделать выбор из двух главных претендентов на победу, с высокой долей вероятности мировые звезды принесут вам прибыль. А вот с женщинами ситуация обстоит сложнее. Во-первых, в современном женском теннисе нет стопроцентных звезд. Есть пул успешных спортсменок, в котором каждая может обыграть каждую при определенных обстоятельствах. Во-вторых, женщины по своей природе больше подвержены эмоциональным подъемам и спадам. Аналитики букмекерской компании бетсити перед стартом турнира отдавали предпочтение Симоне Халеп - прошлогодней победительнице “Ролан Гаррос”. Многого ждали от Бертенс, Квитовой и Плишковой, но ни одна из девушек не добралась даже до четвертьфинала.
Ставки в лайве и сенсации
Текущий розыгрыш “Ролан Гаррос” уже подарил предостаточно сенсаций. Наоми Осака, победительница последнего Australian Open и первая ракетка мира, сошла с дистанции на стадии 1/16, пропустив дальше по турнирной сетке Катерину Синякову - чешскую спортсменку, занимающую 42 строчку в рейтинге WTA. Каролина Плишкова сошла с дистанции на этом же этапе, уступив 2:0 по сетам Петре Мартич (31 позиция в рейтинге). Этот список можно продолжать и дальше. Из этих результатов нужно сделать важный вывод - победитель определяется только на корте, а не в рейтингах и аналитических раскладах.
Поклонникам беттинга стоит учитывать, что лайв ставки на теннис имеют больше шансов на успех именно из-за частых сенсаций в этом виде спорта. Если вы следите за трансляцией матча и параллельно заключаете пари, велика вероятность, что после игры вы будете подсчитывать прибыль. Как мы уже говорили выше, особенно такой подход важен при ставках на женскую часть сетки, хотя и с мужчинами он обязательно оправдает себя. Главные гегемоны современного тенниса не подарили сенсаций, но околофавориты - теннисисты второго эшелона, преподнесли воз и маленькую тележку сюрпризов. Со знаком минус в этом списке оказался и наш спортсмен Даниил Медведев, покинувший корты “Ролан Гарроса” после первого круга, хотя от него ожидали поздних стадий турнира. Не справился с давлением и Стефанос Циципас, греческий спортсмен в упорной борьбе уступил путевку в четвертьфинал Стэну Вавринке. Все эти примеры говорят о том, что теннис требует предельного внимания от беттера и постоянной вовлеченности. Если отслеживать все игры и статистику, то шанс сорвать куш на теннисных ставках возрастет в разы.
Смотрите теннис и зарабатывайте на спортивных пари.
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