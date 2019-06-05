Ставки на теннис. На примере “Ролан Гаррос”

К завершению близится очередной розыгрыш “Ролан Гаррос”. Открытый чемпионат Франции традиционно начинает серию турниров “Большого Шлема”, идущих один за другим. Фактически первым в году является Australian Open, но пик сезона настает именно на грунтовых кортах “Ролан Гарроса”. В этой статье мы расскажем об особенностях ставок на теннис, отталкиваясь от текущего розыгрыша турнира.



Ставки на победителя

Ставки в лайве и сенсации