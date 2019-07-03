В Архангельске снесли десять самовольных ларьков

Архангельская область >> Бизнес >> 03.07.2019

В городе проходит демонтаж установленных без согласования с городом торговых павильонов. На данный момент таких торговых точек снесено 10. Они располагались в разных районах.

Изначально планировалось снести 16 киосков, но снос некоторых пришлось приостановить, поскольку один из владельцев оспаривает уведомление о сносе в суде, другой имеет киоск на земельном участке своего дома, третий внес изменения в документацию по сносу. Разборку объектов проводит подрядчик, с которым заключено соответствующее соглашение в рамках муниципального контракта. В некоторых случаях снос осуществляют сами владельцы киосков. Поскольку в противном случае оплату за снос силами подрядчика придется заплатить.

Демонтаж в Ломоносовском округе города будет продолжаться.

Подлежит сносу и иконная лавка на пр. Чумбарова-Лучинского. Ее должны были снести еще до 28 июня. Основная часть работ уже выполнена, остается снести фундамент и вывезти мусор. Срок договора по сносу объекта пришлось перенести на 8 июля, поскольку у подрядчика не оказалось нужной техники для сноса фундамента.





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