В Архангельске снесли десять самовольных ларьков

В городе проходит демонтаж установленных без согласования с городом торговых павильонов. На данный момент таких торговых точек снесено 10. Они располагались в разных районах.



Изначально планировалось снести 16 киосков, но снос некоторых пришлось приостановить, поскольку один из владельцев оспаривает уведомление о сносе в суде, другой имеет киоск на земельном участке своего дома, третий внес изменения в документацию по сносу. Разборку объектов проводит подрядчик, с которым заключено соответствующее соглашение в рамках муниципального контракта. В некоторых случаях снос осуществляют сами владельцы киосков. Поскольку в противном случае оплату за снос силами подрядчика придется заплатить.



Демонтаж в Ломоносовском округе города будет продолжаться.



Подлежит сносу и иконная лавка на пр. Чумбарова-Лучинского. Ее должны были снести еще до 28 июня. Основная часть работ уже выполнена, остается снести фундамент и вывезти мусор. Срок договора по сносу объекта пришлось перенести на 8 июля, поскольку у подрядчика не оказалось нужной техники для сноса фундамента.

