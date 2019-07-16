В НАО появится база отдыха с арендой плавсредств и кузня

Департамент финансов округа подвел итог конкурса на предоставление грантов предпринимателям-новичкам на создание бизнеса. Из 6 заявок к презентации были допущены две.



6 заявок на 3,2 млн руб. включали проекты по разведению кроликов, кузницы, оказанию медуслуг, транспортных услуг, химчистки мебели и открытия базы отдыха.



Конкурсная комиссия решила выделить грант в 500 тыс. руб. индивидуальному предпринимателю на открытие кузницы. Цех в пос. Искателей будет изготавливать мебель, кованые ограждения, предметы интерьера, декор, мангалы, принадлежности для каминов.



1 млн руб. получит компания "Аква-Арктик" для создания базы отдыха. Начинающий предприниматель построит беседки, закупит катамараны, лодки, каяки. Это место отдыха также будет в пос. Искателей у Лаявожской дороги.



Напомним, что максимум, на который могут рассчитывать бизнесмены, 500 тыс. руб., а если организация входит в приоритетную группу, сумму могут поднять до 1 млн руб.



Гранты предоставляются безвозмездно для софинансирования трат предпринимателя. Обязательное условие конкурса – предусмотреть свои расходы в размере от 15% суммы гранта.