В Архангельске стартовал прием заявок на конкурс "Предприниматель года"
На территории РФ международный конкурс "Предприниматель года" проводится 17 лет. Его организатор - компания EY. Конкурс является престижным и направлен на развитие предпринимательства в 145 городах и 60 государствах.
От архангельских бизнесменов ждут активности. К конкурсу допускаются владельцы или члены правления компаний, которое несли ответственность за развитие предприятия и принимали активное участие в области управления бизнесом. Компании участников должны быть представлены на рынке 5 и более лет, иметь доходы последние 3 года свыше 30 млн руб.
Заявки от конкурсантов приминаются до 20 августа бесплатно.
Участие дает возможность познакомиться с передовым опытом, получить освещение в сфере медиа, мотивацию и импульс для личного роста и развития бизнеса.
Отбор на участие в конкурсе включает собеседование с жюри и анкетирование. После подведения итогов в ноябре состоится церемония чествования победителей, на которой назовут имя национального победителя. Он представит Россию на международном этапе, который состоится в июне 2020 г.
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