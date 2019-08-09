В Архангельске стартовал прием заявок на конкурс "Предприниматель года"

На территории РФ международный конкурс "Предприниматель года" проводится 17 лет. Его организатор - компания EY. Конкурс является престижным и направлен на развитие предпринимательства в 145 городах и 60 государствах.



От архангельских бизнесменов ждут активности. К конкурсу допускаются владельцы или члены правления компаний, которое несли ответственность за развитие предприятия и принимали активное участие в области управления бизнесом. Компании участников должны быть представлены на рынке 5 и более лет, иметь доходы последние 3 года свыше 30 млн руб.



Заявки от конкурсантов приминаются до 20 августа бесплатно.



Участие дает возможность познакомиться с передовым опытом, получить освещение в сфере медиа, мотивацию и импульс для личного роста и развития бизнеса.



Отбор на участие в конкурсе включает собеседование с жюри и анкетирование. После подведения итогов в ноябре состоится церемония чествования победителей, на которой назовут имя национального победителя. Он представит Россию на международном этапе, который состоится в июне 2020 г.