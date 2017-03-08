В Архангельске построят экспоцентр за 342 млн руб.

Новый экспоцентр появится в Архангельске к 2019 г. На нем запланировано проведение Арктического форума. Участок под строительство уже выделен.



Р. Мышев, директор "Норд-Экспо", рассказала, что компания взаимодействует с Росконгрессом. Его представители выдвинули ряд пожеланий относительно нового объекта, и они будут учтены в проекте. В 2019 г. гости и участники форума смогут проводить здесь выставки, семинары, конгрессы на самом высоком уровне.



Земельный участок был предоставлен Министерством имущественных отношений области в аренду на 10 лет. Это 28 тыс. кв. м., из которых на выставочные площади пойдет 2 тыс. 500 кв. м.



Проект оценивается в 342 млн руб. и по словам Мышева, он должен быть воплощен в 2018 г., потому что перед Арктическим форумом должен пройти эксплуатационную проверку. Здание будет состоять из двух корпусов, один из которых на 1,5 тыс. кв. м. не будет иметь конкретного предназначения, т. е. он универсален и может быть использован под спортивные, выставочные и другие мероприятия. В частности, он может быть площадкой для масштабных мероприятий: конгрессов, форумов, съездов, поэтому если в регионе планируется проведение международных или всероссийских акций, то проводить их будет где.



Справка. Международный арктический форум состоится в Архангельске в конце марта. "Арктика - территория диалога" будет проводиться на нескольких площадках, потому что в городе пока нет одного здания, способно вместить большое количество высоких гостей. Форум пройдет в Театре драмы и Северном арктическом федеральном университете. Именно проведение такого значимого мероприятия с международным статусом и натолкнула власти города на мысль, что нужно на такие случаи иметь под рукой достойную площадку.