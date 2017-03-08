В Архангельске построят экспоцентр за 342 млн руб.

Архангельская область >> Бизнес >> 08.03.2017

Новый экспоцентр появится в Архангельске к 2019 г. На нем запланировано проведение Арктического форума. Участок под строительство уже выделен.

Р. Мышев, директор "Норд-Экспо", рассказала, что компания взаимодействует с Росконгрессом. Его представители выдвинули ряд пожеланий относительно нового объекта, и они будут учтены в проекте. В 2019 г. гости и участники форума смогут проводить здесь выставки, семинары, конгрессы на самом высоком уровне.

Земельный участок был предоставлен Министерством имущественных отношений области в аренду на 10 лет. Это 28 тыс. кв. м., из которых на выставочные площади пойдет 2 тыс. 500 кв. м.

Проект оценивается в 342 млн руб. и по словам Мышева, он должен быть воплощен в 2018 г., потому что перед Арктическим форумом должен пройти эксплуатационную проверку. Здание будет состоять из двух корпусов, один из которых на 1,5 тыс. кв. м. не будет иметь конкретного предназначения, т. е. он универсален и может быть использован под спортивные, выставочные и другие мероприятия. В частности, он может быть площадкой для масштабных мероприятий: конгрессов, форумов, съездов, поэтому если в регионе планируется проведение международных или всероссийских акций, то проводить их будет где.

Справка. Международный арктический форум состоится в Архангельске в конце марта. "Арктика - территория диалога" будет проводиться на нескольких площадках, потому что в городе пока нет одного здания, способно вместить большое количество высоких гостей. Форум пройдет в Театре драмы и Северном арктическом федеральном университете. Именно проведение такого значимого мероприятия с международным статусом и натолкнула власти города на мысль, что нужно на такие случаи иметь под рукой достойную площадку.





Рекомендуем по теме:

Строительство Белопорожских ГЭС закончат к концу 2019 г.

"Ворота Севера" откроются в Вологде 15 апреля

Стадион "Буревестник" в Архангельске к Арктическому форуму станет вертолетной площадкой

Утверждена деловая программа Международного арктического форума в Архангельске

Бизнес-инкубатор Нарьян-Маре разыгрывает льготную аренду помещений под офис

«Нева Милк» построит в Череповце завод по выпуску сыров


Tree7 Inc – перспективная финская лесозаготовительная компания

В Сосногорске появится спецтранспорт для инвалидов-колясочников

Экономический прогноз по развитию промышленного комплекса на 2017 год

Проблему Северного морского пути обсудили в рамках Баренц Спектакля 2017

Рыболовство на р. Индига в НАО станет прерогативой предпринимателей

Олег Поляков: «Прививать здоровый образ жизни необходимо с раннего детства»

"МедиаЛаб". Путь к успеху
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © arhpress.ru. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета