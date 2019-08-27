Регистрация в ЦУПИС 1хСтавка теперь стала еще проще

>> Бизнес >> 27.08.2019

Теперь жизнь тех, кто хочет зарабатывать при помощи ставок, стала легче. Все благодаря поправкам к закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Любителям ставок будет легче начинать свой путь к победам.

Если предыдущая редакция закона предусматривала двойную идентификацию игрока - в пункте приема ставок (ППС) и на сайте ЦУПИС (Центра учета приема интернет-ставок), то теперь достаточно просто зарегистрироваться в последнем. ЦУПИС сотрудничает только с лицензированными букмекерскими компаниями, которым можно доверять. Одной из таких компаний является лидер букмекерского рынка России 1xСтавка.

Расскажем о том, что после новых правок в законе вам нужно сделать, чтобы зарегистрироваться в БК 1хСтавка и как пройти идентификацию личности, используя ЦУПИС.


  1. Зарегистрируйтесь на сайте 1хСтавка

Для этого вам необходимо зайти по адресу 1xstavka.ru. Сайт работает без использования зеркал, эта ссылка постоянная. Нажмите на кнопку “Регистрация” в правом верхнем углу.

  1. Заполните все поля анкеты

Важно - не вводите фиктивные данные, это является нарушением закона. Заполните все строки, указанные в регистрационной анкете.



  1. Активируйте аккаунт

После того, как вы внесли все необходимые данные, на указанный вами электронный ящик должно прийти письмо с ссылкой. Пройдя по ссылке, вы активируете свой аккаунт на 1хСтавка.



После этого нажимаете кнопку “Завершить регистрацию”, ваш аккаунт активирован.




  1. Регистрация в ЦУПИС 1хСтавка

Дальше необходимо пройти идентификацию личности в ЦУПИС. Регистрация проходит в онлайн-режиме. Для нее вам необходимо перейти по ссылке https://1cupis.ru/signup



Вы на странице регистрации игроков. Введите свой номер телефона, никнейм, электронную почту, которую использовали при регистрации на сайте 1xСтавка. Не забудьте отметить галочкой поле анкеты о том, что вам уже исполнилось 18 лет. Нажимаете “Продолжить” - и переходите к следующему этапу.

  1. Подтверждение регистрации через SMS



После этого вам надо ввести код, отправленный с помощью SMS на указанный ранее номер. Если код по какой-то причине не поступил в течение 5 минут, запросите его еще раз. После получения кода нажимаете “Продолжить”.

  1. Выбор букмекера

Вы попали на страницу, где можно видеть сотрудничающие с ЦУПИС букмекерские компании, в которых вы прошли регистрацию. Если вы зарегистрированы на сайте 1хСтавка, то должны увидеть плашку с названием этого букмекера. Нажимаете на нее - и переходите к следующему этапу.

  1. Выбор способа регистрации в 1xСтавка




На этом этапе вам необходимо выбрать способ подтверждения своей личности.



Как видите, быстрее всего будет пройти регистрацию онлайн.

  1. Завершение процесса регистрации

Сразу после регистрации на указанный вами номер телефона должно прийти СМС с информацией об успешности процедуры. Проверить внесенные данные можно, зайдя в личный кабинет на сайте ЦУПИС. Если все верно, то нажимаете “Подтвердить”. Вы готовы делать ставки!

Регистрируйтесь в букмекерской компании 1хСтавка - и зарабатывайте на победах своих любимых команд и спортсменов!





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