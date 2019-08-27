Регистрация в ЦУПИС 1хСтавка теперь стала еще проще

Теперь жизнь тех, кто хочет зарабатывать при помощи ставок, стала легче. Все благодаря поправкам к закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Любителям ставок будет легче начинать свой путь к победам.



Если предыдущая редакция закона предусматривала двойную идентификацию игрока - в пункте приема ставок (ППС) и на сайте ЦУПИС (Центра учета приема интернет-ставок), то теперь достаточно просто зарегистрироваться в последнем. ЦУПИС сотрудничает только с лицензированными букмекерскими компаниями, которым можно доверять. Одной из таких компаний является лидер букмекерского рынка России 1xСтавка.



Расскажем о том, что после новых правок в законе вам нужно сделать, чтобы зарегистрироваться в БК 1хСтавка и как пройти идентификацию личности, используя ЦУПИС.





Зарегистрируйтесь на сайте 1хСтавка





Заполните все поля анкеты





Активируйте аккаунт





Регистрация в ЦУПИС 1хСтавка





Подтверждение регистрации через SMS





Выбор букмекера





Выбор способа регистрации в 1xСтавка





Завершение процесса регистрации

