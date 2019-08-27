Регистрация в ЦУПИС 1хСтавка теперь стала еще проще
Теперь жизнь тех, кто хочет зарабатывать при помощи ставок, стала легче. Все благодаря поправкам к закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Любителям ставок будет легче начинать свой путь к победам.
Если предыдущая редакция закона предусматривала двойную идентификацию игрока - в пункте приема ставок (ППС) и на сайте ЦУПИС (Центра учета приема интернет-ставок), то теперь достаточно просто зарегистрироваться в последнем. ЦУПИС сотрудничает только с лицензированными букмекерскими компаниями, которым можно доверять. Одной из таких компаний является лидер букмекерского рынка России 1xСтавка.
Расскажем о том, что после новых правок в законе вам нужно сделать, чтобы зарегистрироваться в БК 1хСтавка и как пройти идентификацию личности, используя ЦУПИС.
- Зарегистрируйтесь на сайте 1хСтавка
- Заполните все поля анкеты
- Активируйте аккаунт
После этого нажимаете кнопку “Завершить регистрацию”, ваш аккаунт активирован.
- Регистрация в ЦУПИС 1хСтавка
Вы на странице регистрации игроков. Введите свой номер телефона, никнейм, электронную почту, которую использовали при регистрации на сайте 1xСтавка. Не забудьте отметить галочкой поле анкеты о том, что вам уже исполнилось 18 лет. Нажимаете “Продолжить” - и переходите к следующему этапу.
- Подтверждение регистрации через SMS
После этого вам надо ввести код, отправленный с помощью SMS на указанный ранее номер. Если код по какой-то причине не поступил в течение 5 минут, запросите его еще раз. После получения кода нажимаете “Продолжить”.
- Выбор букмекера
- Выбор способа регистрации в 1xСтавка
На этом этапе вам необходимо выбрать способ подтверждения своей личности.
Как видите, быстрее всего будет пройти регистрацию онлайн.
- Завершение процесса регистрации
Регистрируйтесь в букмекерской компании 1хСтавка - и зарабатывайте на победах своих любимых команд и спортсменов!
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