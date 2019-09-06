В Череповце откроют модную пиццерию с дизайн-кодом
Проект реконструкции строй торговой точки, на месте которой появится пиццерия, рассмотрен на архитектурном горсовете. Владелец бывшей палатки решил на своей территории заведение общепита, поскольку конкурентов в этом районе у нее не будет.
В соответствии с дизайн-кодом, который утвержден в городе металлургов, заведение будет оформлено деревянными панелями с лавочки и озелененной территорией. Пиццерия должна пользоваться успехом.
Вопросы у совета возникли только по поводу необходимости лавочек, но Т. Титова, начальник управления экономполитики мэрии, отметила, что в проходном месте желающие посидеть обязательно найдутся. В итоге проект павильона совет утвердил, и к концу года реконструкция на объекте будет завершена.
Владелец палатки А. Давыдов 3 года занимается работой по направлению и на строительство пиццерии его вынудило желание снизить расходы на аренду. Пиццерию решили сделать внешне привлекательной, ради чего Давыдов составил макеты и носил их в управление архитекторы несколько раз. Там ему дали рекомендации и примеры, как лучше это сделать.
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