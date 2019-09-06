В Череповце откроют модную пиццерию с дизайн-кодом

Вологодская область >> Бизнес >> 06.09.2019

Проект реконструкции строй торговой точки, на месте которой появится пиццерия, рассмотрен на архитектурном горсовете. Владелец бывшей палатки решил на своей территории заведение общепита, поскольку конкурентов в этом районе у нее не будет.

В соответствии с дизайн-кодом, который утвержден в городе металлургов, заведение будет оформлено деревянными панелями с лавочки и озелененной территорией. Пиццерия должна пользоваться успехом.

Вопросы у совета возникли только по поводу необходимости лавочек, но Т. Титова, начальник управления экономполитики мэрии, отметила, что в проходном месте желающие посидеть обязательно найдутся. В итоге проект павильона совет утвердил, и к концу года реконструкция на объекте будет завершена.

Владелец палатки А. Давыдов 3 года занимается работой по направлению и на строительство пиццерии его вынудило желание снизить расходы на аренду. Пиццерию решили сделать внешне привлекательной, ради чего Давыдов составил макеты и носил их в управление архитекторы несколько раз. Там ему дали рекомендации и примеры, как лучше это сделать.





Рекомендуем по теме:

В Череповце взялись за старые ларьки

В Петрозаводске разрабатывают проект комплексной застройки участка с аварийными домами

Скидочной картой "Забота" в Череповце теперь могут пользоваться студенты дневной формы обучения

Дизайн-код Архангельска обсуждают городские депутаты

Череповец увеличит количество отделов полиции

В Череповце выбрали Студентов года


В Архангельске стартовал прием заявок на конкурс "Предприниматель года"

Жители Архангельска тратят на рестораны больше москвичей

В Череповце прошел кинологический показ

Первоклашки Коми получат уникальные дневники

Ухтинская больница отметила 75-летие

К историческому парку "Бастионъ" в 2020 г. проложат дорогу

III Международный фестиваль "Рускеала Симфони" проходит в Карелии
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета