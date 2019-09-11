В столице Поморья открывается "Лента"

Ремонт здания на Московском проспекте подходит к концу, и теперь здесь откроется супермаркет "Лента". Его запуск намечен на ближайшие месяцы.



Ранее на месте "Ленты" был автосалон, который обанкротился и вынужден был закрыться. Теперь это будет большое торговое пространство, работающее круглосуточно. "Лента" выкупила здание. В нем будут предлагать 20 тыс. наименований товара, ассортимент которых сформирован с учетом пожеланий северян. Помимо известных брендов здесь будет продавать продукция местных предприятий.



Гипермаркет находится на перекресте двух магистралей, имеет парковку на несколько сотен машин. Сейчас здесь идет благоустройство территории, внутренняя отделка.



Сейчас в городе работает только одна точка национального ритейлера, работающая как магазин-суперкомпакт. Этот магазин находится в ТЦ "Соломбала Молл". Он открылся год назад, но, по мнению руководства, большому городу нужна была настоящая полноценная точка размеров гипермаркета, и она теперь появилась. Только гипермаркет может предложить расширенный ассортимент продукции.



