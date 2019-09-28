Инновационный центр Архангельска представил новых резидентов
В инновационном центре АРР состоялась презентация услуг и новых резидентов. Сейчас резидентами центра являются 11 компаний Архангельской области.
Инновационный центр открылся в июле на площадке типографии "Правда Севера" в рамках нацпроекта по МСП и поддержки частной предпринимательской инициативы. На 1,5 тыс. "квадратах" есть конференц-зал, коворкинг, переговорные, зоны для посетителей. Центр стал точкой развития, поддержки в регионе МСП.
Здесь работают 7 инновационных компаний из сферы интернет-технологий и программного обеспечения. Они разрабатывают промоборудование, средства передвижения и занимают 60% площади нового объекта. В центре есть виртуальные резиденты, которые в офисе не сидят, но пользуются инфраструктурными возможностями и ресурсами. Благодаря этим резидентам всего за центром числится 11 компаний.
Услуги в центре предлагаются бесплатно, и аренда мест в коворкинге, конференц-зала, переговорных в том числе.
На презентации гостям рассказали о проектах "УМНИК", "СТАРТ" и мерах поддержки со стороны Фонда содействия инновациям.
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