Первые шаги при построении собственного бизнеса

Успех в бизнесе во многом зависит от выбранной сферы, тактики и стратегии. Правильный алгоритм позволяет реализовать прибыльную схему даже в условиях кризиса. В связи с уменьшением доли импортных товаров и удорожание отечественный продукции делают потенциально прибыльными многие направления.

Базовые критерии при открытии бизнеса

В первую очередь необходимо руководствоваться имеющимися знаниями и опытом. Вторым основополагающим фактором служит геолокация, и третьим важным обстоятельством – половая принадлежность, так как есть сугубо мужские и женские сферы, не терпящие случайных людей. Представители сильного пола могут легко вести ремонт цифровой техники, открыть авто мастерскую или стать «мужем на час». Женщины без вложений способны организовать выпечку кондитерских изделий на дому, наращивать ресницы или делать маникюр.

Выбор ниши

В первую очередь рекомендуется определиться с размером будущих доходов. В соответствии с Правительственным Постановлением №265 от этой величины зависит форма предприятий, в частности:

Микро предприятия зарабатывают не более 120 млн. рублей в год,

Малый бизнес ограничен 800 млн. рублей,

Средние предприятия – 2 млрд. рублей.

По данным специализированного ресурса nulevoybalans.ru, в ТОП самых прибыльных услуг попали следующие виды предпринимательской деятельности:

юридические консультации,

стоматологические услуги,

налоговые расчеты,

трейдерские операции,

мануальная терапия,

интернет-торговля электроникой, обувью, одеждой, продуктами питания, купонами, строительными материала и техникой.

Руководствоваться следует потребительским спросом, конкуренцией в отрасли, конъюнктурой и собственным капиталом.

Рыночная ниша должна быть ориентирована на конкретную целевую аудиторию и анализ предложений конкурентов. Мелкое предприятие можно анализ можно выполнить самому, для большого бизнеса рекомендуется прибегнуть к помощи специалистов.

Шаги к процветанию

Этапы создания собственного бизнеса не настолько сложные, чтобы стали препятствием к открытию собственного дела. Чем профессиональнее будет разработка бизнес-идеи, тем выше вероятность добиться желаемого результата.

Для начала необходимо определиться с бизнес-планом, который должен быть составлен на объективной оценке сильной и слабой стороны, исследовании рынка и прогноза объемов услуг или товаров. Далее идет оценка имеющихся финансов, производится расчет потребностей в сырьевой базе, оборудовании, складских помещений и численности персонала. Создание уникального предложения. Необходимо выделить ключевые достоинства продукции и указать те преимущества, которые отсутствуют у других. Справедливости ради следует заметить, что цена служит очень веским аргументом, но не основным. Главное – это сбалансированное соотношение факторов и комфортное обслуживание. Необходимо предусмотреть альтернативные варианты капитализации бизнес-проекта. Возможно, потребуется привлечение инвестора, который сразу же потребует бизнес-план. Результат всецело зависит от того, насколько точно и грамотно составлен документ. После всех предыдущих шагов можно приступать к запуску и реализации идеи. Очень важно с этим не затягивать, так как конкуренты вполне способны опередить на финишной прямой. Здесь начинающий предприниматель столкнется с выбором организационно-правовой формы, системой налогообложения, поиском помещений, формированием штата и другими нюансами.

Это основная схема, следование которой позволит избежать многих проблем и ошибок.