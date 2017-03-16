Ледокол "Новороссийск" во время форума "Арктика - территория диалога" станет отелем

Архангельская область >> Бизнес >> 16.03.2017

Новейший ледокол "Новороссийск" во время форума "Арктика - территория диалога" станет отелем. Об этом сообщил губернатор Архангельской области И. Орлов.

Ледокол станет частью экспозиции форума, а 75 его участников смогут там поселиться.

В Архангельске будет работать уличный выставочный комплекс, где представят оборудование МЧС, вертолеты, прочая техника.

Для доставки "Новороссийска" в порт Архангельска потребовалось решить много технических задач. Северная Двина в зимний период становится пешеходной, и сообщение с островами осуществляется в основном по льду. Нужно было расширить канал для прохождения судов на 4 м, и технические аспекты урегулировали.

В настоящий момент на Арктическом форуме заявлено 1600 человек, из них 800 - иностранцы. Подготовка инфраструктуры выполняется в сжатые сроки, и всего за 3 месяца надо было подготовить в Архангельск всю инфраструктуру для приема гостей. Гости будут размещены в пределах 40 км от города и обеспечены транспортом. Изначально планировалось участие в форуме всего 600 человек, но по ходу подготовки количество участников возрастало, а это требовало принятия срочных мер для расширения необходимой инфраструктуры.

Справка. "Новороссийск" относится к проекту 21900М. Он построен по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта РФ на Выборгском судостроительном заводе при содействии верфи "Arctech Helsinki Shipyard" (Финляндия). Ледокол передан заказчику в конце 2016 г., а в феврале совершил первый поход.

Уже два дизель-электрических ледокола серии - "Мурманск" и "Владивосток" - работают в Балтийском море и Арктическом бассейне. "Новороссийск" будут использовать в Балтийском море зимой и в арктических морях - летом и осенью.





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