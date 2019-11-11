Wildberries запустил Центр экспертизы электронной коммерции в Архангельске
Wildberries является крупнейшим в России онлайн-ритейлером. Недавно компания объявила о запуске Центра экспертизы электронной коммерции в Архангельске, который совместит логистическую и образовательную функции. На базе центра сотрудники компании с приглашенными экспертами из области ритейла и торговли проводят семинары, тренинги, курсы по электронной коммерции. Также здесь проводят консультации представители Wildberries, рассказывают об особенностях ведения бизнеса в интернете.
Во всех центрах Wildberries проводится приемка поставок от партнеров, осуществляется отправка товара в главные складские комплексы компании.
Расширение взаимодействия с МСБ – приоритетное направление работы компании. Открытие центров Wildberries в субъектах РФ позволяет поставщикам из отдаленных областей и республик значительно сократить свои расходы на логистику до главных распределительных хабов и нарастить свои продажи в области интернет-торговли. Компании это выгодно, поскольку ее услугами активно пользуются.
Рекомендуем по теме:
Карельская полиция будет проводить сложные комплексные экспертизы в новом здании экспертно-криминалистического центра
Председатель Госсовета Коми Н. Дорофеева встретилась с активистами Российского движения школьников
Специализированный детсад № 32 Архангельска лишился медперсонала
М. Ковтун стала президентом некоммерческого партнерства "Русский Лосось"
В реку Олонка попала нефть
Писаховский арт-фестиваль стартовал в Архангельской области
Оплаты школьных обедов безналом начали внедрять в Вологде
Глава Карелии осмотрел дом творчества композиторов в Сортавале