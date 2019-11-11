Wildberries запустил Центр экспертизы электронной коммерции в Архангельске

Архангельская область >> Бизнес >> 11.11.2019

Wildberries является крупнейшим в России онлайн-ритейлером. Недавно компания объявила о запуске Центра экспертизы электронной коммерции в Архангельске, который совместит логистическую и образовательную функции. На базе центра сотрудники компании с приглашенными экспертами из области ритейла и торговли проводят семинары, тренинги, курсы по электронной коммерции. Также здесь проводят консультации представители Wildberries, рассказывают об особенностях ведения бизнеса в интернете.

Во всех центрах Wildberries проводится приемка поставок от партнеров, осуществляется отправка товара в главные складские комплексы компании.

Расширение взаимодействия с МСБ – приоритетное направление работы компании. Открытие центров Wildberries в субъектах РФ позволяет поставщикам из отдаленных областей и республик значительно сократить свои расходы на логистику до главных распределительных хабов и нарастить свои продажи в области интернет-торговли. Компании это выгодно, поскольку ее услугами активно пользуются.





Рекомендуем по теме:

Развивая свой бизнес: синхронизация с 1С в рамках одной платформы

Карельская полиция будет проводить сложные комплексные экспертизы в новом здании экспертно-криминалистического центра

В Архангельске открыли самый северный гипермаркет «METRO»

Архангельск налаживает связи с Исландией

В Онеге открыли зональный центр патриотического воспитания

"Лукойл" продал алмазный рудник под Архангельском


Председатель Госсовета Коми Н. Дорофеева встретилась с активистами Российского движения школьников

Специализированный детсад № 32 Архангельска лишился медперсонала

М. Ковтун стала президентом некоммерческого партнерства "Русский Лосось"

В реку Олонка попала нефть

Писаховский арт-фестиваль стартовал в Архангельской области

Оплаты школьных обедов безналом начали внедрять в Вологде

Глава Карелии осмотрел дом творчества композиторов в Сортавале
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета