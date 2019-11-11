Wildberries запустил Центр экспертизы электронной коммерции в Архангельске

Wildberries является крупнейшим в России онлайн-ритейлером. Недавно компания объявила о запуске Центра экспертизы электронной коммерции в Архангельске, который совместит логистическую и образовательную функции. На базе центра сотрудники компании с приглашенными экспертами из области ритейла и торговли проводят семинары, тренинги, курсы по электронной коммерции. Также здесь проводят консультации представители Wildberries, рассказывают об особенностях ведения бизнеса в интернете.



Во всех центрах Wildberries проводится приемка поставок от партнеров, осуществляется отправка товара в главные складские комплексы компании.



Расширение взаимодействия с МСБ – приоритетное направление работы компании. Открытие центров Wildberries в субъектах РФ позволяет поставщикам из отдаленных областей и республик значительно сократить свои расходы на логистику до главных распределительных хабов и нарастить свои продажи в области интернет-торговли. Компании это выгодно, поскольку ее услугами активно пользуются.