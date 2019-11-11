Вологодский малый бизнес налаживает связи с предпринимателями из Германии и Франции

Правительство области и Вологодская ТПП стали организаторами приема зарубежных делегаций в рамках двусторонних бизнес-миссий. Вологду посетили 2 делегации, в состав которых вошли представители немецких и французских фирм. Деловая программа была рассчитана на 2 дня, за это время зарубежным гостям предстояли визиты на местные предприятия и участие в Международном совете по кооперации (МСПК), предполагающем презентацию экономического потенциала региона и деловые переговоры. Мероприятие проходило на территории Вологодского кремля.



Зарубежных предпринимателей больше всего заинтересовали металлообработка, легкая промышленность, деревообрабатывающая отрасль и производство пищевых продуктов.



На следующий день делегаты посетили ряд предприятий, в том числе кондитерское производство ТМ «АтАг» и промплощадку ООО «LogArtHouse», а также выставку «Сделано на Вологодчине». Зарубежные гости познакомились с представителями регионального бизнеса, обсудили сотрудничество и поучаствовали в дегустациях.



Подготовка бизнес-миссии стала возможной в рамках ряда национальных проектов, предусматривающих поддержку предпринимательской инициативы.