Вологодский малый бизнес налаживает связи с предпринимателями из Германии и Франции

>> Бизнес >> 11.11.2019

Правительство области и Вологодская ТПП стали организаторами приема зарубежных делегаций в рамках двусторонних бизнес-миссий. Вологду посетили 2 делегации, в состав которых вошли представители немецких и французских фирм. Деловая программа была рассчитана на 2 дня, за это время зарубежным гостям предстояли визиты на местные предприятия и участие в Международном совете по кооперации (МСПК), предполагающем презентацию экономического потенциала региона и деловые переговоры. Мероприятие проходило на территории Вологодского кремля.

Зарубежных предпринимателей больше всего заинтересовали металлообработка, легкая промышленность, деревообрабатывающая отрасль и производство пищевых продуктов.

На следующий день делегаты посетили ряд предприятий, в том числе кондитерское производство ТМ «АтАг» и промплощадку ООО «LogArtHouse», а также выставку «Сделано на Вологодчине». Зарубежные гости познакомились с представителями регионального бизнеса, обсудили сотрудничество и поучаствовали в дегустациях.

Подготовка бизнес-миссии стала возможной в рамках ряда национальных проектов, предусматривающих поддержку предпринимательской инициативы.





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