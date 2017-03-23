Бизнес НАО ищет способы экономии

МП Заполярного района "Севержилкомсервис" по итогам электронных аукционов на поставку дров для отопления в труднодоступные населенные пункты НАО сэкономила около 5 млн руб. Именно на такую сумму была снижена цена контрактов.



Победителем торгов на поставку по морю стала "Судоходная компания "ЭКОТЭК", которая предложила свои услуги за 21,1 млн руб. при начальной цене лота - 25,8 млн руб. Поставки речным транспортом выполнять будет "Транс-Сервис". Начальная цена лота была 22 млн руб., в итоге стоимость контракта составила 21,8 млн руб.



Всего "Севержилкомсервис" планирует сделать закупку 10,6 тыс. кубометров дров для отопления, из которых 5,6 будут транспортироваться по реке, 5 - по морю. Компания нашла способ экономии, но это не единственное достижение в НАО в этом направлении.



Центр развития бизнеса также нашел способ экономии. Недавно его представители подвели итоги конкурса по льготной аренде офисов, а новыми резидентами так называемого "бизнес-инкубатора" стали предприниматели, занятые в туристической сфере и IT-технологиях. Это дает им возможность арендовать полностью оборудованные кабинеты по цене 360 руб. за 1 м. кв. и получать бесплатные консультации специалистов Центра в ближайшие 3 года.



Руководитель ЦРБ И. Тихомирова отметила, что главная цель проекта - поддержать развитие новых предприятий, а те, кого поддержали, со временем обязаны стать конкурентоспособными членами рынка со стабильной прибылью.



В апреле стартует следующий этап распределения офисов в "бизнес-инкубаторе" и начать подготовку в Центре развития бизнеса рекомендуют уже сегодня. На каких условиях предоставляется офис, и какие документы нужно собрать для участия, готовы рассказать специалисты ЦРБ НАО.