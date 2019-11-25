Open Innovations Startup Tour второй раз прошел в Архангельске

4 и 5 февраля в Архангельске проходили мастер-классы, были оценены 30 стартапов, чьи авторы претендуют на приз 300 тыс. руб. и путевку в финал конкурса Startup Village.



В рамках Open Innovations Startup Tour состоялась панельная дискуссия о переходе региона к цифровой экономике, в которой участвовал губернатор Архангельской области И. Орлов. Предпринимательское сообщество обсудило перспективы инвестиционных сообществ и технопарков региона.



Глава региона отметил, что впервые?Архангельск принял Startup Tour в 2017 г., собрав 500 участников Северо-Запада страны. Площадка помогла местным бизнесменам реализовывать инновационные проекты. Нестандартно мыслящая инновационная молодежь представила стартапы в области развития современных цифровых технологий.



Справка. Open Innovations Startup Tour – масштабный проект РФ и стран СНГ, призванный распространять культуру технологического предпринимательства, выявлять перспективные инновационные проекты. С момента образования в 2011 г. было рассмотрено 15 тыс. заявок.