Open Innovations Startup Tour второй раз прошел в Архангельске

Архангельская область >> Бизнес >> 06.02.2020

4 и 5 февраля в Архангельске проходили мастер-классы, были оценены 30 стартапов, чьи авторы претендуют на приз 300 тыс. руб. и путевку в финал конкурса Startup Village.

В рамках Open Innovations Startup Tour состоялась панельная дискуссия о переходе региона к цифровой экономике, в которой участвовал губернатор Архангельской области И. Орлов. Предпринимательское сообщество обсудило перспективы инвестиционных сообществ и технопарков региона.

Глава региона отметил, что впервые?Архангельск принял Startup Tour в 2017 г., собрав  500 участников Северо-Запада страны. Площадка помогла местным бизнесменам реализовывать инновационные проекты. Нестандартно мыслящая инновационная молодежь представила стартапы в области развития современных цифровых технологий.

Справка. Open Innovations Startup Tour – масштабный проект РФ и стран СНГ, призванный распространять культуру технологического предпринимательства, выявлять перспективные инновационные проекты. С момента образования в 2011 г. было рассмотрено 15 тыс. заявок.





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