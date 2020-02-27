Новости профессионального бокса

В этой статье мы подобрали для Вас самые последние новости рубрики “Бокс”. Читайте в этом выпуске новостей бокса Украины и мира: украинские боксеры Святослав Свирид и Василий Курасов проиграли свои бои в Копенгагене; бой между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом перенесли по неизвестной причине; поединок Постола с Рамиресом перенесли из Китая в США из-за эпидемии коронавируса.

Бокс в мире: Курасов и Свирид проиграли бои в Копенгагене

1 февраля в столице Дании Копенгагене прошел большой вечер бокса, в котором приняли участие два украинских боксера.

22-летний украинец Василий Курасов (11-4, 6 КО) из Львовской области сразился с боксером из категории первого среднего веса (до 69,9 кг) Оливером Менгой (8-0, 3 КО). Датский боксер успешно защитил титул чемпиона мира по версии IBF среди молодежи. Судьи присудили ему победу единогласным решением: 99-91, 99-91, 99-91.

Украинский боксер из крузервейта (90,7 кг) Святослав Свирид (5-3, 4 КО) из Харькова вышел на ринг против датчанина Дитлева Россинга (14-0, 9 КО). Однако он был нокаутирован уже в первом раунде.

Ранее в новостях профессионального бокса sportarena.com/boxing писали, что Джозеф Паркер мысленно уже победил Александра Усика.

Профессиональный бокс: бой Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс перенесли на неопределенное время

Многие фанаты с нетерпением ждут боя Теренс Кроуфорд - Эррол Спенс. Однако поединок не состоится из-за проблем Спенса, о которых боксер пока ничего не сообщил прессе.

Напомним, что в прошлом году Эррол попал в автокатастрофу, и до сих пор не смог вернуться на ринг.

Теперь промоутер Спенса Боб Арум утверждает, что из-за ДТП поединок могут перенести на 2021-й год. Промоутер сообщил, что теперь все зависит от состояния здоровья Спенса.

Ранее СМИ говорили о возвращении Спенса на ринг этим летом, и только после этого Эррол проведет бой с Кроуфордом.

Последние новости бокса Украины: бой Постол - Рамирес пройдет в США

2 февраля в Китае украинский боксер Виктор Постол должен был сразиться с Хосе Рамиресом. Однако бой перенесли в связи с эпидемией коронавируса. Точная дата поединка до сих пор неизвестна. Скорее всего, он пройдет в США.

Возможно, что в один день с боем Постола пройдет поединок между чемпионом WBA и IBF в полусреднем весе Джошем Тейлором (16-0, 12 КО) и тайцем Апинуном Конгсонгом (16-0, 13 КО).

Ранее в новостях бокса СМИ сообщили, что Александр Усик болеет за Фьюри.