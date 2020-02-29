В аэропорте "Петрозаводск" полностью сменилось руководство

Летчик М. Степанов сменил на посту гендиректора аэропорта "Петрозаводск" А. Николаева.



Министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Республики Карелия Д. Кондрашин уволил гендиректора петрозаводского аэропорта, а вместо него назначил сотрудника аэропорта и пилота авиации М. Степанова. Соответствующий приказ был подписан вчера.



Также был уволен заместитель гендиректора В. Гашев. Николаева уволили по ст. 278 ч. 2 (по решению собственника), Гашев уволился по собственному желанию.



Напомним, что ранее Николаев работал в клининговой компании московского аэропорта Шереметьево. Он не имел авиационного образования, не был ни военным, ни гражданским пилотом. Именно Николаев дал добро на сброс "Гелендвагена" с вертолета жителю Москвы на территории Карелии.



О Степанове, 47-летнем уроженце города, авиаторы отзываются с уважением.



Текучка кадров на посту гендиректора петрозаводского аэропорта впечатляет! За последнее время аэропортом руководители О. Стрепков, А. Кузьмицкий, А. Васин, Ю. Савчук, С. Ильяшенко, М. Степанов, С. Штатский и В. Клещев.