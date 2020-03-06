В Петрозаводске прошла конференция "Женщина и бизнес"

Республика Карелия >> Бизнес >> 06.03.2020

Конференция "Женщина и бизнес" была посвящена развитию и поддержке женского предпринимательства в регионе. В ее рамках были организованы тренинги, деловая игра, мастер-классы, семинары профессиональной грамотности, поддержке МСБ. Дамы получили новые знания, обменялись опытом, познакомились с передовыми направлениями бизнеса.

Сегодня для женщин-предпринимателей есть спецпрограммы, в том числе кредитный продукт Фонда по содействию кредитованию субъектов МСБ Карелии со ставкой по кредиту 4%. Специфика господдержки женского бизнеса заключается в содействии, изучении отдельных направлений, к примеру, соцпредпринимательства. Женщин в нем много, а создавать благоприятные условия соцпредпринимательству призван Центр инноваций в соцсфере Корпорации развития Карелии.

Участницы конференции пришли к выводу, что причина, по которой мужской и женский бизнес отличаются, в необходимости совмещать тяжелую работу с рождением, а потом воспитанием детей. Именно поэтому женское предпринимательство требует отдельной программы господдержки.





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