В Архангельске появится центр по внедрению космических технологий

Все соглашения, подписанные на Международном форуме "Арктика - территория диалога", помогут открыть дорогу инвестициям в Архангельскую область, создать рабочие места, реализовать социальные проекты, о чем рассказал губернатор Поморья И. Орлов.



Губернатор особо отметил соглашение, подписанное между корпорацией ракетно-космического приборостроения и правительством Архангельской области. Оно будет первым шагом к строительству в регионе центра по внедрению космических технологий для развития Арктической зоны. В рамках этого соглашения предусмотрено создание в области сети высокоточного позиционирования федерального уровня.



Запланировано подписание соглашения с "Росатом" об инвестировании в горно-обогатительный комбинат и логистический комплекс для освоения Павловского месторождения свинцово-цинковых руд. Планируется формирование набора преференций и системы поддержки в целях реализации проекта. Инвестиции в проект могут составить 27 млрд руб.



Окончание изыскательских работ запланировано на 2019 г., ввод ГОК в эксплуатацию - на 2022 г.



Глава Поморья рассказал об итогах деловой встречи в рамках форума с участием зампредседателя правительства страны Д. Рогозина, представителей муниципальной и региональной власти. Главной темой обсуждения стала компенсация бизнесменам Арктики дополнительной нагрузки и предоставление северных льгот. В частности, это касается зарплаты с применением северных надбавок и коэффициентов района, дополнительного отпуска (с оплатой), компенсации транспортировки к месту отдыха и обратно, сокращению рабочей недели.



Участники встречи согласились с формированием преференций для бизнеса на всех уровнях власти, потому что только так создаются комфортные условия для жизни людей на Севере.