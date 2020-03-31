Между предпринимателями НАО распределили 1,9 млн руб.

Департамент финансов НАО подвел итог конкурса для субъектов МСП на право получать субсидии из бюджета округа на компенсацию трат на модернизацию оборудования.



На конкурс было подано 10 заявок, на второй этап допустили 4, которые полностью соответствовали требованиям. Одного соискателя не допустили, так как его основным видом деятельности была работа, не относящаяся к приоритетным видам, указанным в программе по развитию предпринимательской и инвестдеятельности в НАО. 3 участника конкурса имели задолженности по выплате налогов.



Компания "НАО-Стом" получила 653,6 тыс. руб. Она курила оборудование для производства зубных протезов. "Коткиноинвест" получил 588 тыс. руб. в качестве компенсации за покупку двух штукатурных станций, "СТО у Валентина Плюс" - 143,8 тыс. руб. за покупку техники для автосервиса. 153 тыс. руб. получил "Оленевод-Экспорт" за ленточную пилу в цех по переработке мяса. Частный предприниматель Беляева получила 327,4 тыс. руб. за покупку стоматологической установки, а 41 тыс. руб. Школа английского языка "Смарт" за покупку планшетного компьютера.



