Архангельская область поможет предприятиям и индивидуальным предпринимателям

Архангельская область >> Бизнес >> 09.04.2020

В Архангельской области утвердили комплекс мер по поддержанию экономики во время пандемии коронавируса. На помощь могут рассчитывать организации и предприятия, попавшие в список, утвержденный правительством России. В нем 20 видов деятельности, в том числе авиапредприятия, автоперевозки, общепит, отельный, спортивный, развлекательный бизнес.

В меры поддержки региона включены 40 пунктов - налоговые льготы, отсрочки по платежам в налоговую и мн. др. Предприниматели смогут получить отсрочки по уплате аванса по налогу на имущество предприятий, налога по упрощенному налогообложению. Арендующие помещения предприятия могут перечислить плату за аренду позднее. 

Убытки из-за карантина в Архангельской области понесли 11 тыс. МСП, которые в 2019 г. принесли региональной казне 3 млрд руб. налоговых отчислений. Теперь областные власти должны поддержать бизнес.

Введение льгот не так критично для экономики, как перспектива вообще потерять предприятия, поскольку за закрытием последует безработица, ухудшение рынка труда.





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