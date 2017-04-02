Экс-мэр Сыктывкара возглавил фанерный завод

Республика Коми >> Бизнес >> 02.04.2017

Экс-мэр Сыктывкара А. Самоделкин возглавил фанерный завод.

Мурашинский фанерный завод в Кировской области находится под руководством Самоделкина, который в конце прошлого года покинул должность главы администрации Сыктывкара по причине выхода на пенсию, а уже в январе текущего года стал у руля крупного предприятия на стадии строительства.

Фанерный завод принадлежит предприятию "СевЛесПил". Его объемы производства сопоставимы с Вятским фанерным комбинатом и рассчитаны на 120 тыс. кубометров фанеры березы в год.

Основные строительные работы завершат к концу 2017 г. Также до конца года смонтируют оборудование, и на первом этапе работы производительность составит около 70 тыс. кубометров фанеры.

Вторая очередь начнет работу в 2019 г и будет ориентирована на производство ламинированной фанеры, которая применяется в опалубке, строительстве, конструкционных работах, вагоностроении, дизайне интерьеров, на рекламных щитах, в производстве тары, ограждений и обустройстве спортплощадок.

Оборудование завезут финское, немецкое, австрийское и тайваньское, а российское будет выполнять вспомогательные функции. Длительный период становления завода объясняется тем, что все оборудование для него делается под заказ, а значит, требует дополнительного времени. Поставщик из Тайваня делает станки по спецзаказу 9,5 месяцев и 2,5 месяца уйдет на доставку.

"СевЛесПил" вводит в проект 4,5 млрд руб., и большая часть этих денег пойдет на дорогостоящие прессы для ламинированной фанеры.

Напомним, что А.Самоделкин был мэром столицы Коми всего год. За 10 дней до избрания Самоделкин отказался от поста руководителя минпрома Коми. В отставку ушел в ноябре 2016 г., за время своего присутствия у руля города не сделал для него ничего выдающегося.





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