В Коми власти не поддерживают МСБ: за 2016 г. только 1% предпринимателей пилучил помощь от государства

Республика Коми >> Бизнес >> 04.04.2017

Муниципалитеты Коми не спешат поддерживать МСБ на своей территории. В прошлом году финподдержку получили меньше 1% общего числа субъектов МСБ региона, о чем сообщили присутствующим на последнем заседании президиума госсовета республики.

Н. Дорофеева, спикер парламента, заметила, что доля частных предпринимателей в общем обороте предприятий Коми достигла всего 17%, что в 2 раза ниже среднероссийского уровня. В 2016 г. МСБ выпустили товаров на 12% меньше, чем в 2015 г. А в производстве доля малого и среднего бизнеса достигает всего 8%.

Причины таких низких показателей в низкой активности муниципалитетов по поддержке субъектов МСБ и высокая налоговая нагрузка. Именно в малом бизнесе самая высокая теневая зарплата, а уровень среднемесячной на 38% ниже средней по регионам РФ.

69% субъектов МСБ сосредоточены в городских округах, а на территории 5 районов их число не более 1%, в 7 муниципалитетах средний бизнес не представлен вообще.

В прошлом году в 10 муниципалитетах инструмент возмещения затрат на лизинговые платежи не использовался, в 17 не возмещались затраты на уплату процентов по кредитам. Финподдержку в рамках софинансирования получили 170 субъектов МСБ, это 0,7% общего количества субъектов МСБ. За 3 последних года процент поддерживаемых МСБ составляет около 3%.

В Княжпогостском районе вообще не была освоена федеральная субсидия, которую район получил для этих целей. Эффективность региона остается неудовлетворительной, а в некоторых областях придется снизить объем выделяемых субсидий, потому что их не используют.

73% от общего объема поддержки, получаемой МСБ – прямые формы, т. е. грантовая поддержка, возмещение затрат на покупку оборудования.
Сейчас прорабатывается вопрос развития системы для информирования субъектов МСБ, которая даст возможность адресно сопровождать бизнесменов на всех стадиях получения финподдержки.





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