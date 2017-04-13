Компания «Петон»: перспективная работа для ответственных людей

>> Бизнес >> 13.04.2017

Любая должность в холдинге "Петон" - это возможность совершенствоваться и получать стабильную зарплату, это подтверждают многочисленные отзывы здесь http://www.orgpage.ru/ufa/peton-ooo-inzhiniringovaya-2059190.html. Компания постоянно организовывает для своих сотрудников различные образовательные мероприятия, квесты и тренинги. Так, недавно в столице Башкирии прошли соревнования между специалистами проектных команд компаний "Петон" и "Линде". Обе компании трудится над гранд-проектом по возведению Амурского ГПЗ как сплоченный коллектив, состоящий из истинных знатоков своего дела. Участниками же выездного квеста стали 25 человек, 9 - из которых представляли компанию "Линде".

Стоит также вспомнить, что в настоящее время в Северной столице РФ и в г. Выборг открылись новые представительства холдинга (подразделения "НИПИ НГ "Петон"). Бесспорно, это означает, что значительное количество россиян разных специальностей смогут обеспечить себя работой, о которой мечтали. Об успешной же деятельности компании "Петон" и о перспективах трудоустройства в ней говорят отзывы ее сотрудников на сайте http://www.spr.ru/otzyvy/peton-nipi-ng.html.





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