В Архангельске прошел этап стартап-тура Open Innovations Startup Tour

Архангельская область >> Бизнес >> 14.04.2017

В Архангельске прошел этап стартап-тура Open Innovations Startup Tour – всероссийского института развития, организованного фондом "Сколково". Архангельск как место проведения этапа выбрали не случайно, потому что из 30, попавших в полуфинал, из столицы Поморья было 22.

Конкурс проходил в здании Северного государственного медуниверситета и занял два дня. Архангельск - одиннадцатый город, ставший официальной площадкой всероссийского тура. В его рамках стартаперы Поморья имели возможность получить консультацию ведущих бизнес-экспертов РФ, познакомиться с успешными предпринимателями, представить свои проекты инвесторам.

470 человек приняли участие в конкурсе. Это молодые предприниматели и ученые Вологодской, Псковской, Мурманской областей и Ненецкого округа. Всего на конкурсе было представлено 124 заявки от проектных команд. Из 5 проектов, конторе представляли Мурманскую область, только один был удостоен внимания - проект по производству ветроэнергетической установки компании "ЭкоМурман". Авторами VETROX Arctic GE-50 стали Д. Февралев и А. Самарин. Это проект оказался на третьем итоговом месте среди проектантов индустриального трека.

Президент фонда "Сколково" П. Вильякайнен, который также присутствовал на архангельском этапе, завил, что в новых идеях испытывают потребность все направления деятельности, в том числе традиционные (сельское хозяйство и производство). Цель конкурса – донести до людей, что каждый человек способен превратить идею в реальный бизнес. Инструменты, предлагаемые на федеральном и региональном уровнях, дают возможность интегрировать проект и продвигать вперед. Это может быть любая форма поддержки, от финансовой до консультативной.

В июне текущего года пройдет Startup Village для финансистов, на котором победители смогут разделить между собой призы в размере от 1 до 3 млн руб.








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