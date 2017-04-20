Защиту частного бизнеса обсудили на форуме в Архангельске

Прокуратура Архангельской области провела форум на тему бизнеса, но мероприятие проигнорировало минэкономразвития.



На форуме обсуждали защиту частного бизнеса. Среди участников были представители власти, администрации города, надзорные и правоохранительные органы, предприниматели. Особого внимание заслуживала тема административного давления на юрлиц и частных предпринимателей со стороны контрольных органов и борьба с нелегальным бизнесом. Также в обсуждении коснулись вопросов исполнения обязательств перед муниципальными и государственными заказчиками.



Участники отметили, что законодательная база в области регулирования контрольно-надзорной деятельности постоянно совершенствуется, но результата это не приносит. 40 % поступивших в прокуратуру заявлений о согласовании проверок были отклонены. За первые месяцы 2017 г. отклонено 58 % необоснованных проверок. В план на текущий год включено 2213 проверок, что меньше на 18 %, чем в 2016 г. Основная их часть коснется бюджетных учреждений.



В открытой дискуссии по тематическим проблемам участники смогли высказать свое мнение и внести предложения для дальнейшего решения вопросов защиты бизнеса.



Из минэкономразвития никто не пришел, хотя именно этот орган уполномочен осуществлять функции развития МСБ, а обсуждаемые вопросы касались данного направления напрямую. Губернатор Архангельской области И. Орлов был проинформирован о том, что министр ведомства не только не пришел сам, но и не прислал себе замену, чем проявил отсутствие заинтересованности в обсуждении проблем. Возможно, это связано с тем, что в последнее время министр С. Вуйменков не раз оказывался в центре внимания критики за результаты своих действий, а точнее, бездействия.













