Проведение вебинаров: тонкости современных онлайн-тренингов
Современный ритм жизни диктует свои правила как в привлечении клиентов, так и подготовке персонала. Поэтому сегодня система дистанционного обучения приобретает все большей популярности. Это отличная возможность провести эффективное обучение в максимально сжатые сроки.
Вебинары: основные особенности
Под вебинаром стоит понимать семинар, проходящий посредством сети интернет. Длительность такого обучения составляет в среднем не более получаса. При этом эффективность его уже успели оценить многие компании.
Главными преимуществами системы дистанционного обучения (СДО) являются:
- максимальное удобство всех членов семинара. В данном случае обучение может проходить без отрыва от места работы;
- возможность проведения в любое удобное время;
- оперативность. Такие тренинги проходят продуктивно и быстро.
Особенности проведения
Многих владельцев компаний сегодня интересует вопрос, как провести вебинар. В первую очередь докладчикам нужно подготовить все необходимые материалы по теме и создать удобные наглядные материалы. Однако наибольшего внимания заслуживает платформа для вебинара. От ее качества будет зависеть беспрерывность связи и удобство каждого участника семинара.
Поэтому компаниям нужно очень внимательно подходить к выбору платформы, заранее удостоверившись в ее отличном качестве, беспрерывной связи и удобстве для всех пользователей. Основной гарантией успешного проведения вебинара является наличие простого, максимально удобного в использовании интерфейса. Ведь во время семинара пользователи не должны отвлекаться от основной темы занятия. Кроме этого платформа для проведения онлайн-тренингов должна быть надежной и отличаться стабильной работой.
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