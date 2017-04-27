Проведение вебинаров: тонкости современных онлайн-тренингов

Современный ритм жизни диктует свои правила как в привлечении клиентов, так и подготовке персонала. Поэтому сегодня система дистанционного обучения приобретает все большей популярности. Это отличная возможность провести эффективное обучение в максимально сжатые сроки.



Вебинары: основные особенности

максимальное удобство всех членов семинара. В данном случае обучение может проходить без отрыва от места работы;



возможность проведения в любое удобное время;



оперативность. Такие тренинги проходят продуктивно и быстро.



Особенности проведения