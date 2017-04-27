Проведение вебинаров: тонкости современных онлайн-тренингов

>> Бизнес >> 27.04.2017

Современный ритм жизни диктует свои правила как в привлечении клиентов, так и подготовке персонала. Поэтому сегодня система дистанционного обучения приобретает все большей популярности. Это отличная возможность провести эффективное обучение в максимально сжатые сроки.

Вебинары: основные особенности


Под вебинаром стоит понимать семинар, проходящий посредством сети интернет. Длительность такого обучения составляет в среднем не более получаса. При этом эффективность его уже успели оценить многие компании.
Главными преимуществами системы дистанционного обучения (СДО) являются:
  • максимальное удобство всех членов семинара. В данном случае обучение может проходить без отрыва от места работы;
  • возможность проведения в любое удобное время;
  • оперативность. Такие тренинги проходят продуктивно и быстро.
Онлайн-семинары могут проводиться в различных форматах. Как правило, докладчики полностью ведут семинары, показывают участникам слайды, различные наглядные пособия. При этом докладчики могут легко взаимодействовать с аудиторией, решая важные вопросы. Единственное, что нужно для проведения вебинара – это стабильное подключение к сети.

Особенности проведения


Многих владельцев компаний сегодня интересует вопрос, как провести вебинар. В первую очередь докладчикам нужно подготовить все необходимые материалы по теме и создать удобные наглядные материалы. Однако наибольшего внимания заслуживает платформа для вебинара. От ее качества будет зависеть беспрерывность связи и удобство каждого участника семинара.

Поэтому компаниям нужно очень внимательно подходить к выбору платформы, заранее удостоверившись в ее отличном качестве, беспрерывной связи и удобстве для всех пользователей. Основной гарантией успешного проведения вебинара является наличие простого, максимально удобного в использовании интерфейса. Ведь во время семинара пользователи не должны отвлекаться от основной темы занятия. Кроме этого платформа для проведения онлайн-тренингов должна быть надежной и отличаться стабильной работой.





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