Диспетчерская служба такси "Везет" вышла на вологодский рынок пассажирских перевозок. Объявлен набор на вакансии водителей, которых около 60. Для того чтобы подать заявку нужно заполнить анкету, после рассмотрения которой специалист ответит, достойны ли вы места или нет.



Сервис заказа такси с помощью мобильных приложений известен во многих российских регионах, но на качественно новый уровень и новый поход к работе претендуют не все. В Вологде это будет один из первых операторов с современным подходом к работе.



Федеральный диспетчер обещает зарплату 60 тыс. руб. в месяц и свободный график работы, хотя при свободном графике столько денег заработать невозможно. Скорее всего, это сумма – максимум, который можно заработать, если день и ночь ездить по вызовам.



"Везет" не ограничивает людей одной работой и дает возможность параллельно работать в других службах такси. Работодатель сразу оговаривает, что 3 дня дает возможность водителю работать исключительно на себя под вывеской "Везет". Все заработанные деньги остаются у водителя. Но без лицензии работать нельзя, поэтому всем водителям она предоставляется на бесплатной основе, оборудование и геолокацию также устанавливают бесплатно.



Удобство для пассажиров в первую очередь в возможности оплатить проезд с помощью кредитной карты. Кроме того, бывают случаи, когда человек вызывает такси, но не знает точного адреса, по которому находится. В этом случае местоположение определяется автоматически, с помощью геолокации. Также нельзя сбрасывать со счетов выгодную цену, потому что поездка обойдется дешевле, если ее заказать через приложение, а не позвонив по телефону. Практически "пустой проезд" бывает крайне редко, потому что водитель подбирает для себя заказ, который находиться максимально близко от него, и берет его в работу.





