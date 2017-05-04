Индустриальный парк Череповца откроет 7 производств

Вологодская область >> Бизнес >> 04.05.2017

Индустриальный парк в Череповце посетил замгубернатора Вологодской области А. Кожевников. Он провел на строящемся объекте выездное совещание.

Строительство инженерный и транспортной инфраструктуры парка обошлось в 789 млн руб. которые выделил Фонд развития моногородов. В настоящий момент строительства находится на заключительном этапе. Общая готовность парка - 80%, а работы идут строго по графику, и комиссия осталась удовлетворена увиденным.

В Индустриальном парке собираются открыть 7 производств, в том числе завод по производству эмульсолов, фибролитовых плит, логистический центр. Также имеются свободные участки, которые уже можно предлагать потенциальным резидентам.

Земельный участок можно арендовать без торгов, потому что город предлагает налоговые льготы, полагающиеся резидентам ТОСЭР. Это отмена на 10 лет налога на землю, налога на имущество и на 5 лет налога на прибыль. Также снижается размер отчислений во внебюджетные фонды с 30% до 7,6% сроком на 10 лет.

Пока не готова инженерная инфраструктура, потенциальные резиденты опасаются делать какие-то конкретные шаги. Но даже желание резидента открыть свое производство, вторично. На первом месте при выборе будет количество рабочих мест, которое обеспечит будущее предприятие. Также приоритет есть в выборе направления, поэтому больше внимания обращают на выпуск высокотехнологичных продуктов.

Помимо парка есть участок 150 га, который также в будущем будет задействован под производственные площади.

Проект Индустриального парка Череповца является уникальным для Фонда развития моногородов и города. Он создавался на ровном месте с нуля. Сопровождать резидентов парка и консультировать будущих резидентов будет Инвестиционное агентство "Череповец".





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