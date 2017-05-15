Новый инвестиционный паспорт обсудили в Вологде

Инвестиционный паспорт в Вологде решили обсудить на заседании Клуба инвестиционных дискуссий, открывшегося в Корпорации развития области.



Глава города А. Травников рассказал, что информация об инвестпотенциале Вологды датируется 2015 г., поэтому паспорт нужно актуализировать. Это даст возможность сделать Вологду привлекательной для бизнес-сообщества. Создавать новый инвестиционный паспорт будет горадминистрация и Корпорация развития региона.



Замгубернатора А. Кожевников заявил, что важно сделать инвестпаспорт комфортным для использования. Он должен быть удобен для тех, кто собирается вкладывать средства в развитие Вологды. В противном случае документ не будет нести никакой нагрузки, и выполнять возложенные на него функции. Красочная презентация сейчас никого не интересует, важно, чтобы документ работал.



Инвестиционный паспорт в широком понимании - источник информации для потенциального инвестора, заинтересованного особенностями деловой среды муниципалитета. Это аналитическая база, которая поможет сформировать потенциальному инвестору правильное представление об инвестпривлекательности того города, в который он хочет вложить средства. Этот документ предназначен для людей, рискующих собственными деньгами, и инвестпаспорт призван убеждать их, что риски оправданы.



На заседании предприниматели рассказали, что хотят видеть в инвестиционном паспорте, какие их могут заинтересовать направления. Чаще всего назвались туризм, промышленность и интеллектуальный бизнес. Собравшиеся решили, что ключевая информация инвестиционного паспорта должна быть доступна инвесторам в самом удобном виде - виде интернет-портала, который соберет нужную информацию о земельных участках, социальной и экономической ситуации, условиях деятельности и т. д. Эту информацию нужно будет регулярно обновлять в режиме онлайн, чтобы она постоянно была актуальной.