Сыктывкар разделили на 6 рекламных зон

Республика Коми >> Бизнес >> 16.05.2017

На заседании совета Сыктывкара 25 мая депутаты будут рассматривать план зонирования города по рекламным конструкциям. Город поделят на 6 зон, где разрешат размещать только рекламные конструкции определенного типа.

Первая зона Сыктывкара будет чистой, на ней запретят размещать какую-либо рекламу. В нее войдут Стефановская площадь, мемориал "Вечная слава", Театральная площадь, площадь у аэропорта и мн. др.

Вторая зона – территория в историческом центре города, где разрешат размещать рекламу не больше 6 м. кв. Это территория Социалистического переулка, ул. Кирова, ул. Домны Каликовой, ул. Первомайская, урез Сысолы и мн. др.

Третья зона будет буферной, где разрешат размещать рекламные конструкции малого и среднего формата, не более 15 м кв. К ней относится 50 участков.

Четвертая зона также будет буферной, но на нее будут распространяться определенные условия. На узких улицах этой зоны реклама не должна будет занимать более 6 м. кв., и все участки, которые не перечислят в плане зонирования, автоматически отнесут к этой зоне.

Пятая зона – периферийная. Здесь можно устанавливать рекламу любого формата, но ее площадь не должна быть более 18 м. кв.

Шестая зона - въездные магистрали, вдоль которых можно размещать рекламные щиты разных форматов, в том числе крупных, свыше 18 м. кв.

Новые правила вводиться будут постепенно. Первый этап предполагает в течение года очистить зону №1 и привести в соответствие зону №2.

Напомним, что в 2014 г. вопрос нелегально размещаемой рекламе широко обсуждался в Сыктывкаре. Стало известно, что УК опасаются с ней бороться и в 2016 г. решили, что с ней будут бороться общением с заказчиками. В марте текущего года за избавление от незаконной рекламы стали отвечать собственники задний, а в апреле начали очищать от нее город.





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