Мурманск собираются сделать "маленькой Норвегией"

Мурманская область >> Бизнес >> 21.05.2017

В Мурманске скоро появится место, где можно будет заправить электромобиль. В центре города построят первую станцию для зарядки электрических автомобилей.

Ю. Сергеев, консультант экоассоциации "Беллона", рассказал, что новая станция рассчитана на обслуживание сразу двух электромобилей, доступ к ней будет бесплатным. Зарядный пункт будет иметь электронный удаленный доступ.

Сейчас в городе зарегистрировано всего два электрокара Tesla и три электромобиля других компаний. Администрации Мурманска рассчитывает на то, что создание зарядной станции станет началом превращения города в так называемую "маленькую Норвегию", в которой экологичным видом транспорта пользуется многие.

Новая станция особенно заинтересует норвежцев, которые часто посещают Мурманск, и если раньше они делали это по морю или воздуху, то теперь могут приехать на своем электротранспорте.

В середине прошлого года власти РФ разработали программу развития электрокаров, которую нужно реализовать до 2025 г. Согласно ей, покупатели экоавтомобилей будут получать специальные скидки и льготы.

Электрическая станция в городе запускается как пилотный проект. Ожидать прибыли от этого бизнеса в ближайшие годы не приходится, но программа долгосрочная и о каких-то положительных изменениях в развитии электротранспорта говорить пока рано.

Подобные зарядные станции откроются во многих городах страны, особенно в Московской области. Несмотря на то, что в частном владении электрокаров пока очень мало, зарядные станции для них жизненно необходимы, потому что многие автолюбители не покупают экологический транспорт только по причине того, что его негде будет заряжать. Чем больше будет машин, тем больше будет станций зарядки и наоборот.





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