Мурманский рыбный порт перестраивается на обслуживание нефтедобытчиков

Мурманская область >> Бизнес >> 23.05.2017

В Заполярье активно осваиваются новые месторождения, и рыбный порт Мурманска оставаться в стороне от этих масштабных планов не собирается. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель совета директоров Мурманского морского рыбного порта А. Романов.

Серьезная работа идет в области освоения шельфовых месторождений, на которых сосредоточены интересы нескольких крупных компаний ("Газпром", "Новатэк", "Газпром нефть"). Грузовые площадки, технические возможности и кадровые ресурсы у порта есть, поэтому он продолжает перевалку грузов и помогает нефте- и газодобывающим концернам. Например, порт сотрудничает с компанией "Газпром нефть – Снабжение". Есть еще одна компания, название которой пока не афишируют, которая развивает направление. Совместная работа поможет порту загрузить площадки, сократить время постоя и получить в перспективе дополнительный объем инвестиций. Это поможет поддержать развитие инфраструктуры.

Руководство предприятия планирует восстановить часть железнодорожного полотна внутри порта и перейти на терминальный способ работы.

Порт нуждается в больших суммах на модернизацию и поддержку причальной линии. Для этого потребуются длительные перспективы, которые связаны с эксплуатацией причалов и вопросами управления территорий.

Сейчас рыбный порт может переваливать 500 тыс. тонн морепродуктов и рыбы. Технологические и технические возможности превышают те объемы поставок, которые есть сегодня, в несколько раз. Также Романов подтвердил, что объемы рыбы, поставляемые в порт Мурманска, сейчас оставляют желать лучшего, и этот показать постоянно сокращается. Но порт должен быть готов к тому, что он увеличится и подготовиться к полноценному рабочему процессу уже сейчас.

Летом прошлого года в рыбном порту Мурманска говорили о том, что заниматься диверсификацией собственной деятельности они вынуждены, потому что грузооборот рыбы за 3 года сократился почти на 80 тыс. тонн.





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