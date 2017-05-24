Китай все чаще интересуется Карелией

Республика Карелия >> Бизнес >> 24.05.2017

И.о. министра экономразвития Карелии Е. Жирнель поделился с прессой мнением об особенностях развития отношений региона с Китаем. В последнее время интерес китайцев к Карелии вырос, и если раньше это были разовые контракты, то теперь стали постоянные и долгосрочные.

Приоритет в сотрудничестве с Китаем отдается на государственном уровне, так как отношения с Европой осложнены санкциями. Весной в Карелии побывала китайская делегация, после чего из Карелии был сделан ответный визит. Расстояние между регионами в этом случае значения не имело. Некоторые экономические интересы и характеристики Карелии и Китая совпадают. Ключевые отрасли экономики Китая (горная промышленность, переработка лесов, аквакультура) схожи с карельскими направлениями, поэтому есть возможность обмена опытом и реализации совместных проектов.

Провинция Фуцзянь значительно больше Карелии и самая развитая в экономическом отношении провинция Китая. В Карелии ее представителей интересует энергетика и инвестиции, и примером сотрудничества можно считать Белопорожские ГЭС, которые строятся при финансовой поддержке китайской стороны. Также возможно сотрудничество в образовательной сфере. В Петрозаводске есть госконсерватория, где учатся китайские студенты.

В Фуцзянь развивается сбор и переработка дико растущих трав, ягод и грибов, из которых делают лекарства и биодобавки. В этом направлении также можно было развивать сотрудничество.

Важным направлением является туризм, хотя отдаленность регионов весьма осложняет развитие этого направления. Дороговизна авиаперелетов на такое расстояние вряд ли позволит ожидать массового китайского туриста в Карелии. Кроме того, у китайцев есть своя специфика, им интересны определенные направления, отличающиеся от стандартных. Чтобы найти точки соприкосновения в этой сфере уже в ближайшее время в Петрозаводск приедет делегация турфирм из Китая.





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