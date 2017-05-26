В Вологде выбрали 6 инвестпроектов, которые могут претендовать на господдержку

Вологодская область >> Бизнес >> 26.05.2017

В Вологде прошло заседание инвестсовета при губернаторе области, по итогам с которого определили 6 приоритетных проектов, которые претендуют на господдержку.

Глава региона О. Кувшинников отметил, что за 5 последних лет удалось создать благоприятный инвестиционный и деловой климат Вологодчины, добиться повышения индекса промпроизводства, налоговой базы, валового регионального продукта.

Объем инвестиций, которые были привлечены в экономику, насчитывает 500 млрд руб., что на 25% больше, чем в 2016 г. за аналогичный период. По всем показателям регион превысил докризисный уровень. По темпу роста инвестиций Вологодская область является лидером России.

Сразу 6 инвестиционных проектов направлены сегодня на развитие конкурентоспособных производств. Два проекта принадлежат Череповцу и реализуются в рамках "раскрутки" металлургического кластера. Этим проектам присвоили статус приоритетных по решению Совета.
4 проекта реализуют в Чагодощенском, Сокольском и Харовском районах. В двух проектах земельные участки предоставят в аренду без проведения торгов, а проект в Соколе по глубокой переработке древесины одобрен к участию в тендерах на получение федеральной поддержки.

Все представленные проекты по действующим законодательствам имеют статус приоритетных. Их реализация включает использование инвестиций около 19 млрд руб. Также это откроет для жителей Вологодской области около 1 тыс. новых рабочих мест. Все проекты затрагивают базовые и развивающиеся отрасли экономики.

Инвесторы в последние годы стали больше интересоваться областью, и только в прошлом году прирост инвестиций составил 40%, а объем вложений составил более 120 млрд руб. О. Кувшинников оценил это как огромное достижение Вологодчины.





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