Дискуссия между представителями МСБ и властями состоялась в Архангельске

На XIX конференции МСБ в Архангельской области бизнес и власти дискутировали о роли МСП в экономике и стратегии региона. Бизнесмены могли получить консультацию от представителей органов власти и надзорных ведомств.



Министр экономразвития области С. Вуйменков отметил, что акцент делался не на доклады, а на общение сторон. Вопросов, предложений и замечаний прозвучало много.



Бурную реакцию участников конференции вызвало обсуждение налогового законодательства. В нынешних условиях правительство области стремится как можно больше увеличить объем поступлений в казну региона, и за счет МСБ в том числе. Иногда наполеоновские планы властей граничат с безумием, и это вызывает протест у представителей бизнеса. Их буквально задавили налогами, чем просто добили малый бизнес в регионе. Многие компании находятся на грани закрытия, вместо того чтобы развиваться, как этого требует программа правительства страны.



В настоящий момент разработан законопроект о начислении налога на недвижность административно-делового и торгового назначения, исходя из кадастровой стоимости. МСБ почувствует от таких изменений существенную налоговую нагрузку, которая увеличится в несколько раз. Уже сейчас много сдаваемых площадей в торговых центрах и офисных зданиях пустуют, и теперь их может стать еще больше.



Много вопросов было на техническую тему. МСБ интересуется объемом древесины, который продается с помощью аукционов. В прошлом году был распределен почти 1 млн кубометров лесосеки, в 2017 г. запланирована продажа 900 тыс. кубов. Также МСБ беспокоят проблемы, возникающие во взаимодействии с крупным бизнесом.



В текущем году появился новый проект, инициированный представителями МСБ Плесецкого района. Это промышленное производство брикетов, пиломатериалов и топливных гранул. Заявка уже одобрена и отправлена в Минпромторг России, который должен включить проект в список приоритетных. Если так произойдет, компания сможет рассчитывать на помощь государства - получить участок лесосеки не через аукцион и внести всего 50% арендной платы.