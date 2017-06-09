В Нарьян-Маре прошла двухдневная Конференция парламентариев Баренцева региона

>> Бизнес >> 09.06.2017

В Нарьян-Маре прошла двухдневная Конференция парламентариев Баренцева региона. Она состоялась в рамках председательства РФ в СБЕР 2015-2017 г.

Темой мероприятия выбрали "Работу вместе во имя инновационного и устойчивого Баренцева региона". В конференции приняли участие зампредседателя Госдумы О. Епифанова, депутаты нижней палаты парламента РФ В. Пивненко и С. Коткин, члены Совета Федерации А. Отке и Е. Алексеев, директор Баренцева секретариата Т. Халлберг и депутаты парламентов Финляндии, Норвегии, Архангельска, Мурманска, Карелии, Коми и Ненецкого округа, представители Федерального агентства по делам национальностей и Минприроды.

Конференция парламентариев считается одной из наиболее эффективных форм взаимодействия между парламентариями стран. После введения санкций против России пришлось прерывать многие официальные контакты, но подобные формы сотрудничества как конференция с 25-летним стажем, остаются вне санкций. Общаясь на ней люди меняют стереотипы, и у европейских соседей в том числе. Они меняются как для страны в целом, так и для конкретных людей.

Среди ключевых направлений работы был поднят вопрос развития туризма, обсуждались конкретные шаги по снятию визовых и логистических барьеров для туристов внутри региона.

В конференции провели три секции: "Роль парламентов в развитии сотрудничества", "Экономическое развитие в Баренцевом регионе в условиях изменения климата", "Пути сохранения культуры, защиты коренных народов Севера, социальные вызовы и развитие науки, образования, устойчивого туризма". Регион Баренцева моря нуждается в развитии и привлечении к нему не только инвесторов, но и туристов, поэтому эти темы стали центральными при заключении многих соглашений.





Рекомендуем по теме:

"Федосовские чтения" собрали в Петрозаводске представителей науки и обычных сельчан

В водные объекты Вологодской области вложено 500 млн руб.

Женсоветы Архангельской области обсудят вопрос сохранения молодежи в регионе

В Архангельске состоялась первая сессия облсобрания депутатов

Проблему Северного морского пути обсудили в рамках Баренц Спектакля 2017

В Нарьян-Маре прошел финальный этап проекта "Абориген и закон. Региональный практикум"


Прием инкассаторских сумок

В краеведческом музее Мурманска прошла презентация "Дневника войны"

Кардшаринг сервер - просмотр ТВ без переплаты

У здания Минсельхоза Коми появилась стальная буренка

В сгоревшую Плесецкую библиотеку собирают книги

Снижение рождаемости зафиксировано в Мурманской области

В Коми заинтересовались картофелем из Архангельска и холмогорскими коровами
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета