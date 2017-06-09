В Нарьян-Маре прошла двухдневная Конференция парламентариев Баренцева региона. Она состоялась в рамках председательства РФ в СБЕР 2015-2017 г.



Темой мероприятия выбрали "Работу вместе во имя инновационного и устойчивого Баренцева региона". В конференции приняли участие зампредседателя Госдумы О. Епифанова, депутаты нижней палаты парламента РФ В. Пивненко и С. Коткин, члены Совета Федерации А. Отке и Е. Алексеев, директор Баренцева секретариата Т. Халлберг и депутаты парламентов Финляндии, Норвегии, Архангельска, Мурманска, Карелии, Коми и Ненецкого округа, представители Федерального агентства по делам национальностей и Минприроды.



Конференция парламентариев считается одной из наиболее эффективных форм взаимодействия между парламентариями стран. После введения санкций против России пришлось прерывать многие официальные контакты, но подобные формы сотрудничества как конференция с 25-летним стажем, остаются вне санкций. Общаясь на ней люди меняют стереотипы, и у европейских соседей в том числе. Они меняются как для страны в целом, так и для конкретных людей.



Среди ключевых направлений работы был поднят вопрос развития туризма, обсуждались конкретные шаги по снятию визовых и логистических барьеров для туристов внутри региона.



В конференции провели три секции: "Роль парламентов в развитии сотрудничества", "Экономическое развитие в Баренцевом регионе в условиях изменения климата", "Пути сохранения культуры, защиты коренных народов Севера, социальные вызовы и развитие науки, образования, устойчивого туризма". Регион Баренцева моря нуждается в развитии и привлечении к нему не только инвесторов, но и туристов, поэтому эти темы стали центральными при заключении многих соглашений.