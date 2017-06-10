В Вологде прошла инвестиционная энергетическая конференция

Вологодская область >> Бизнес >> 10.06.2017

В Вологде прошла инвестиционная энергетическая конференция. Это мероприятие стало эффективной площадкой для диалога. В 2016 г. по итогам конференции в северо-западном округе были получены высокие результаты – заключено около 100 соглашений.

Этот опыт помог в организации подобного мероприятия на уровне Северо-Запада – межрегиональной инвестиционной и энергетической конференции, в которой приняли участие Минстрой, Минэнерго, крупнейшие компании страны. Это помогло сделать более прозрачным инвестклимат регионов Северо-Запада и Вологодской области в том числе.

В этом году по итогам конференции между бизнесом и энергетиками заключено 14 соглашений по присоединению строящихся социальных и промышленных объектов к сетям.

Среди регионов Северо-Запада именно Вологодская область и МРСК Северо-Запада наиболее активно приступили к реализации своего соглашения, которое было подписано в рамках конференции в 2016 г. Сейчас 4 соглашения по техприсоединению реализованы, 4 находятся в практической стадии.

За 2016 г. "Вологдаэнерго" произвел более 5 тыс. технических присоединений, большая часть которых была потребителями из крупного бизнеса, сельского хозяйства, ЖКХ, социальной сферы: медицинские, образовательные и спортивные учреждения. Работа в этом направлении будет продолжена в этом году.

В рамках конференции на круглых столах обсуждались вопросы состояния инвестклимата и перспектив развития Вологодской области, был презентован Портал электросетевых услуг, который поможет в будущем упростить процесс подключения к электросетям юридическим и физическим лицам. По мнению специалистов, этот процесс не должен занимать много времени, в том числе бумажной волокиты.





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