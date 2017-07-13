Торговые стратегии Форекс: задачи и особенности построения
Что бы вам кто ни говорил, но достичь успеха на рынке Форекс гораздо проще, чем в большинстве других бизнес-отраслей. Все что от вас требуется – соблюдать правила психологии трейдинга и работать по проверенной торговой стратегии. И если с первым пунктом вам предстоит разбираться самостоятельно, работая постоянно над чертами своего характера, то с построением стратегии мы постараемся вам помочь.
Итак, основная проблема в торговле на Форекс – отсутствие каких-либо гарантий, что сделка завершится в вашу пользу. Вместе с тем, у игрока есть ряд инструментов, для того чтобы эту вероятность повысить. Он может руководствоваться в своих действиях прогнозами ведущих экспертов, применять разные индикаторы, советники и так далее.
Особое внимание стоит уделить именно прогнозу – вероятностной оценке предстоящих событий. Учтите, что даже самые достоверные прогнозы имеют шанс оказаться ошибочными. В то же время, когда прогноз опирается на информацию из достоверных источников, он обладает наибольшей ценностью для игрока.
Для чего нужна торговая стратегия
Предназначение торговой стратегии заключается в повышении количества прибыльных сделок относительно убыточных. Если эта цель будет выполнена, автоматически трейдер сможет увеличить и свой капитал. Отсутствие стратегии для игрока равносильно завязанным глазам. Он попросту не сможет опереться на какую-нибудь закономерность.
Даже если игрок сможет выстроить торговую систему, с которой он будет получать прибыль в шести случаях из десяти, этот алгоритм вполне можно использовать для создания прибыльной стратегии. По сути, можно и при меньшем соотношении прибыльных сделок к убыточным выстроить успешную стратегию. Но для этого общая сумма профита должна превышать размер понесенных убытков. Трейдер должен всегда использовать ордера тейк-профит и стоп-лосс, которые позволяют существенно сократить риски и получать предсказуемую прибыль.
Определившись с подходящей стратегией, перед непосредственным ее применением на практике стоит провести тестирование на forex demo, опробовать на ней работу с различными временными периодами и финансовыми инструментами.
Как найти закономерности рынка Форекс?
Выбирая подходящую стратегию, вы можете воспользоваться специальным генератором или подобрать стратегию самостоятельно. Для этого стоит запастись терпением, выдержкой, а также обладать развитым вниманием и аналитическим мышлением. Многие успешные трейдеры годами вычисляли достоверные закономерности, которые можно будет смело использовать в своей стратегии. В наши дни строить стратегии гораздо проще – для этого есть эффективные индикаторы, а информацию о закономерностях всегда можно найти среди единомышленников на специализированных форумах и площадках.
Собрав воедино все закономерности, индикаторы и советники, попытайтесь опровергнуть свое изобретение. Если в процессе тестирования стратегии на рынке Форекс будут выявлены некоторые недочеты в ней, их следует исправить или же направить свои усилия на создание новой системы, которая позволила бы получать стабильный доход на рынке Форекс.
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