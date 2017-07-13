Торговые стратегии Форекс: задачи и особенности построения

Что бы вам кто ни говорил, но достичь успеха на рынке Форекс гораздо проще, чем в большинстве других бизнес-отраслей. Все что от вас требуется – соблюдать правила психологии трейдинга и работать по проверенной торговой стратегии. И если с первым пунктом вам предстоит разбираться самостоятельно, работая постоянно над чертами своего характера, то с построением стратегии мы постараемся вам помочь.



Итак, основная проблема в торговле на Форекс – отсутствие каких-либо гарантий, что сделка завершится в вашу пользу. Вместе с тем, у игрока есть ряд инструментов, для того чтобы эту вероятность повысить. Он может руководствоваться в своих действиях прогнозами ведущих экспертов, применять разные индикаторы, советники и так далее.



Особое внимание стоит уделить именно прогнозу – вероятностной оценке предстоящих событий. Учтите, что даже самые достоверные прогнозы имеют шанс оказаться ошибочными. В то же время, когда прогноз опирается на информацию из достоверных источников, он обладает наибольшей ценностью для игрока.



Для чего нужна торговая стратегия

Как найти закономерности рынка Форекс?