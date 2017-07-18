200-летие И. Айвазовского отметят в Архангельске выставкой

Архангельская область >> Культура >> 18.07.2017

В художественном салоне-галерее Архангельска готовятся к масштабному событию – 200-летию И. Айвазовского. 29 июля, в день рождения художника, в салоне откроется экспозиция, идея которой родилась год назад. Директор салона В. Шестаков попросил 15 художников написать по картине.

Архангельские художники взялись за дело с энтузиазмом, так как морская тематика им близка. За две недели до начала выставки ни один из них не отказался, как это обычно бывает. Зал в галерее небольшой, поэтому каждый художник должен был прислать по одной работе. Но их оказалось гораздо больше.

Д. Трубин прислал 3 изображения, всего написал около 10. Как их компоновать, пока не решили. С. Сюхин сэкономил место, так как представил скульптуру. Она будет стоять посредине зала в виде художника Борисова, рисующего на льдине.

Также на выставке будет представлен подлинник Айвазовского, который дан салону под гарантию охраны на время выставки. Это небольшой рисунок в специальной витрине.

Картина внука Айвазовского, изображающая летчика К. Арцеулова, будет висеть рядом. В 30-ые годы он был в ссылке в Архангельске, поэтому здесь до сих пор находится несколько его работ. Одну из них предоставляет для выставки музей аэропорта Талаги.
?Арцеулов до 9 лет жил в доме деда, и был единственным, кого Айвазовский впускал к себе, когда писал картины.

На открытии выставки у крыльца галереи военные будут петь морские песни, для чего ансамбль "Северное сияние" Беломорской ВМБ подготовил спецпрограмму.

30 июля в день ВМФ у Айвазовского тоже праздник, так как он всегда считался главным официальным художником Военно-морского флота, а большинство его картин написаны на морскую тематику.

Выставка будет работать 3 недели.





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