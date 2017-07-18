VI Фестиваль духовых оркестров "Дирекцион-Норд" пройдет в Новодвинске

Архангельская область >> Культура >> 18.07.2017

Фестиваль духовых оркестров будет посвящен юбилейным датам – 75-летию Соловецкой школе юнг и 80-летию Архангельской области.

Мероприятие состоится 28 июля в Новодвинске. С 40-летием горожан поздравит военный оркестр воинской части Северо-Западного округа войск Калининграда под руководством П. Марарова. Пройдут 2 концерта на плацу "Юбилей в юбилее", в котором примут участие девушки-барабанщицы. Репертуар коллектива объединяет разные по стилю произведения, от классики до рока.

29 июля праздник духовой музыки стартует в Архангельске на площади у драмтеатра. С концертом выступит духовой оркестр, состоящий из 100 человек, которым будет руководить старший лейтенант В. Нешков, дирижер гарнизонного оркестра Беломорской ВМБ Северного флота. Также покажут свое мастерство оркестры из Владимира, Сыктывкара, Калининграда.

Сыктывкарские военные – Дирекциона будут в первый раз выступать а Архангельске. Коллектив представляет достойный пример высокого профессионализма и строевой выучки. Также похвалы достоин оркестр владимирской воинской части 6523. Оркестр еще во времена своего становления принимал участие в съемках кинофильма "Женитьба Бальзаминова" в Суздале. Его музыканты выполняют свои непосредственные обязанности, устраивают концерты и даже ездят на гастроли, выступая на значимых городских событиях и мероприятиях.

Кульминацией фестиваля "Дирекцион – Норд" будет концерт на Красной Пристани, где выступят все приехавшие военные духовые оркестры. В. Халилов, композитор и дирижер, называет музыку этих духовых оркестров особой, потому что она поддерживает боевой дух и ритм армии, ее энергетику.

Учредитель проекта – Минкультуры Архангельской области. Организатор - Дом народного творчества области.





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