В Вологодском кремле открылась экспозиция "Светом наполненный город"

Вологодская область >> Культура >> 27.07.2017

"Светом наполненный город" – выставка, открывшаяся в Юго-Западной башне Вологодского кремля. Здесь представлены картины местных художников, написанные в конце 19 – начале 21 вв. На большинстве работа изображена Вологда.

Выставка оказалась хорошей возможностью извлечь из фонда Вологодского музея-заповедника редкие работы. В экспозиции представлены работы реставратора и художника А. Брягина, посвященные историческим вехам города, связанным с пребыванием здесь И. Грозного и Петра Великого. Его картины об истории Вологодчины, на которых изображена первая крепость и деревянная церковь, построение флота на р. Вологде и мн. др. Работы художника колоритны, миниатюрны, а сама манера письма подобна иконописи. Вологодские дворики представлены в работах О. Пахомова и А. Ведрова, а портреты – в картинах О. Бороздиной. Вологодская архитектура и природа отражены в работах Е. Соколова и В. Страхова, а взгляд на современный город - в работах современников - О. Карпачевой, А. Полякова, Е. Курочкина. Кстати, на многих портретах девушки изображены в традиционных вологодских нарядах, которые также есть в фондах музея.

Выставка особенно будет интересна приезжим, которые хотят поближе познакомиться с историей и настоящим города, а местным жителям интересно будет провести сравнение того, что они увидят на картинах с тем, что они видят в Вологде сейчас.

Всего на выставке представлено около 70 работ в виде самых ярких и достойных внимания картин и скульптур.

Название выставки выбрано, неслучайно, что подтверждают работы Е. Соколова, в которых свет разливается в воздухе, небе, прозрачных и трогательных пейзажах. Выставку можно назвать энциклопедией Вологды, с ее улицами, домами, людьми и современными образами.





Рекомендуем по теме:

200-летие И. Айвазовского отметят в Архангельске выставкой

На Вологодчину из Москвы привезут образ преподобного Кирилла

Красоту северных маяков можно оценить на выставке "Огни Северных морей"

Н. Сафронов впервые представил свои картины в Мурманске

Выставка "От неба до земли" открылась в Вологде

7 октября в Мурманске откроется мультимедийная выставка "Ван Гог. Живые полотна"


В Кардиологическом диспансере Сыктывкара успешно прооперировали пациентов новым методом

Эксперты агентства БНК на форуме "Инноватика: Крохаль 2017" представят свою сессию

В Архангельске массово запустили воздушных змеев

Жители Медвежьегорского района Карелии просят защитить их от инфекции

"Росатом" передумал производить загрузку ядерного топлива в реакторы атомного энергоблока "Академик Ломоносов"

В Вельске прошел чемпионат Архангельской области по мотокроссу

Торговые стратегии Форекс: задачи и особенности построения
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета