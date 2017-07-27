В Вологодском кремле открылась экспозиция "Светом наполненный город"
"Светом наполненный город" – выставка, открывшаяся в Юго-Западной башне Вологодского кремля. Здесь представлены картины местных художников, написанные в конце 19 – начале 21 вв. На большинстве работа изображена Вологда.
Выставка оказалась хорошей возможностью извлечь из фонда Вологодского музея-заповедника редкие работы. В экспозиции представлены работы реставратора и художника А. Брягина, посвященные историческим вехам города, связанным с пребыванием здесь И. Грозного и Петра Великого. Его картины об истории Вологодчины, на которых изображена первая крепость и деревянная церковь, построение флота на р. Вологде и мн. др. Работы художника колоритны, миниатюрны, а сама манера письма подобна иконописи. Вологодские дворики представлены в работах О. Пахомова и А. Ведрова, а портреты – в картинах О. Бороздиной. Вологодская архитектура и природа отражены в работах Е. Соколова и В. Страхова, а взгляд на современный город - в работах современников - О. Карпачевой, А. Полякова, Е. Курочкина. Кстати, на многих портретах девушки изображены в традиционных вологодских нарядах, которые также есть в фондах музея.
Выставка особенно будет интересна приезжим, которые хотят поближе познакомиться с историей и настоящим города, а местным жителям интересно будет провести сравнение того, что они увидят на картинах с тем, что они видят в Вологде сейчас.
Всего на выставке представлено около 70 работ в виде самых ярких и достойных внимания картин и скульптур.
Название выставки выбрано, неслучайно, что подтверждают работы Е. Соколова, в которых свет разливается в воздухе, небе, прозрачных и трогательных пейзажах. Выставку можно назвать энциклопедией Вологды, с ее улицами, домами, людьми и современными образами.
Рекомендуем по теме:
В Кардиологическом диспансере Сыктывкара успешно прооперировали пациентов новым методом
Эксперты агентства БНК на форуме "Инноватика: Крохаль 2017" представят свою сессию
В Архангельске массово запустили воздушных змеев
Жители Медвежьегорского района Карелии просят защитить их от инфекции
"Росатом" передумал производить загрузку ядерного топлива в реакторы атомного энергоблока "Академик Ломоносов"
В Вельске прошел чемпионат Архангельской области по мотокроссу
Торговые стратегии Форекс: задачи и особенности построения