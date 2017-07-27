В Вологодском кремле открылась экспозиция "Светом наполненный город"

"Светом наполненный город" – выставка, открывшаяся в Юго-Западной башне Вологодского кремля. Здесь представлены картины местных художников, написанные в конце 19 – начале 21 вв. На большинстве работа изображена Вологда.



Выставка оказалась хорошей возможностью извлечь из фонда Вологодского музея-заповедника редкие работы. В экспозиции представлены работы реставратора и художника А. Брягина, посвященные историческим вехам города, связанным с пребыванием здесь И. Грозного и Петра Великого. Его картины об истории Вологодчины, на которых изображена первая крепость и деревянная церковь, построение флота на р. Вологде и мн. др. Работы художника колоритны, миниатюрны, а сама манера письма подобна иконописи. Вологодские дворики представлены в работах О. Пахомова и А. Ведрова, а портреты – в картинах О. Бороздиной. Вологодская архитектура и природа отражены в работах Е. Соколова и В. Страхова, а взгляд на современный город - в работах современников - О. Карпачевой, А. Полякова, Е. Курочкина. Кстати, на многих портретах девушки изображены в традиционных вологодских нарядах, которые также есть в фондах музея.



Выставка особенно будет интересна приезжим, которые хотят поближе познакомиться с историей и настоящим города, а местным жителям интересно будет провести сравнение того, что они увидят на картинах с тем, что они видят в Вологде сейчас.



Всего на выставке представлено около 70 работ в виде самых ярких и достойных внимания картин и скульптур.



Название выставки выбрано, неслучайно, что подтверждают работы Е. Соколова, в которых свет разливается в воздухе, небе, прозрачных и трогательных пейзажах. Выставку можно назвать энциклопедией Вологды, с ее улицами, домами, людьми и современными образами.

