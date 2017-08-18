Культурное наследие в Мурманске: губернатор контролирует ремонт домов

Областной губернатор г-жа М.Ковтун и мэр Мурманска г-н Д.Филиппов осуществили контроль капремонта домов в столице области. Эти здания расположены на проспекте Ленина и относятся к объектам особого культурного наследия.



Так, в строительных лесах сейчас находятся дома под номерами 98, 96 и 95, которые были построены вдоль основной магистрали города. Они считаются неотъемлемой частью архитектурно-исторической городской застройки. Облик этого участка проспекта Ленина был сформирован в годы восстановления после ВОВ. Именно в этот послевоенный период в Мурманске происходило активное строительство.



Как отметила областной губернатор г-жа М.Ковтун, проведение ремонтных фасадных и кровельных работ решает сразу несколько важнейших задач. Обеспечивается надлежащее содержание имеющегося жилого фонда. Наравне с этим, восстанавливается внешний облик исторического центра и столицы российского Заполярья.



Также было отмечено, что сохранение тех объектов, которые относятся к культурному наследию, представляет собой ответственный и многоплановый вопрос. Это целый комплекс определенных работ, который включает в себя изыскательские, научно-исследовательские и строительно-монтажные работы. Кроме того, должно осуществляться грамотное научное руководство и также административный надзор. Фактически, это не просто ремонт жилых зданий. Условно говоря, эти работы сравнимы с реставрацией памятников истории. Таким образом, возрастает не только уровень ответственности, но и бюджет ремонтных работ.



Губернатор отметила, что стоимость капитального фасадного ремонта в подобном здании в 2.7 раза выше, нежели в обычной «многоэтажке». Всего в северной области РФ имеется 83 дома со статусом объектов, принадлежащих к культурному наследию. В текущем и следующем году будет отреставрировано 28 домов их этого списка. На эти цели планируется потратить 570 миллионов рублей.