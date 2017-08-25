Искусство на улицах современного Петрозаводска

Республика Карелия >> Культура >> 25.08.2017

Как информирует аудиторию ИА «Республика», на улицах столицы Карелии все чаще появляются интересные арт-объекты образцов современного искусства. Они ненавязчиво заставляют горожан не только улыбнуться, но и задуматься. О том, как преображается внешний облик Петрозаводска корреспондент агентства побеседовал с главным городским архитектором г-м Е.Фроловым.

Он отметил, что одним из последних удачных примеров можно считать скульптурную арт-композицию с философским названием: «Что раньше?». Вопрос о том, что первично, волновал философов на протяжении последних нескольких тысяч лет. Скульптор Петрозаводска Александр Ким в соавторстве с кузнецами Алексеем Лебедевым и Николаем Беляковым сумели удачно воплотить «вечный вопрос» в стильных визуальных образах. Так, в городе появилась новая скульптурная арт-композиция. С этого момента прошло меньше месяца, но угол улиц Энгельса и Красная уже успел стать одним из любимых мест горожан и гостей Петрозаводска.

Е.Фролов назвал эту работу качественной и очень интересной, как по задумке, так и по исполнению. В запуске проекта приняла участие фирма «Премиум камень». Инвестором выступила компания «Сана». Получился превосходный подарок городу. Фото необычной скульптурной композиции стало «хитом» репостов в социальных сетях.

По мнению главного архитектора, подобные объекты максимально способствуют созданию яркого городского образа. Он вспомнил и Онежскую набережную. Когда городскими властями было принято решение о том, что на ней появятся скульптурные объекты из городов-побратимов, ни все позитивно восприняли эту идею. Для тех, кто воспитывался на памятниках соцреализма, ни всегда была понятна суть отдельных работ европейских авторов. Однако прошли годы и сменились поколения. Сегодня жители Петрозаводска не просто любят Онежскую набережную, но и гордятся ее внешним обликом. Многие горожане считают, именно, ее «визиткой» столицы Республика Карелия.





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